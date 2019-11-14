Задержана организованная группа белорусов, воровавшая дорогостоящие авто в России

Источник материала: Виртуальный Брест

Оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД во взаимодействии со следователями установили причастность 8 белорусов к свыше 40 хищениям иномарок на территории России. Возбуждены уголовные дела, фигуранты арестованы.





По данным следствия, с 2014 по 2019 годы задержанные, из которых большинство – уроженцы Полоцка и Новополоцка, занимались кражами автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге, после чего легализовывали их в Беларуси.

– В частности, подозреваемые помещали похищенный транспорт в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация, – рассказал заместитель начальника отдела ГУБОПиК МВД Сергей Ванагель.





Он уточнил, что по месту жительства и в иных законных владениях подозреваемых во время обысков изъято порядка 30 похищенных автомобилей иностранного производства, в том числе «Хендай Солярис», «Нисан Х-треил», «Ауди Q-5», «Тайота Раф», «Ленд Ровер Фрилендер», «Киа Спортейдж», «Ауди Q7», «Ауди А4», «Фольксваген Тягуан» и др.





Там же обнаружены устройства для несанкционированного проникновения в автомобили, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров, иные приспособления, а также крупные суммы иностранной валюты.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников организованной группы и дополнительных эпизодов преступной деятельности.