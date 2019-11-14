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"Встреча свободных людей" под аккомпанемент отбойных молотков
Источник материала: Партизан
Вечером 15 ноября в центре Минска на Октябрьской площади началась "Встреча свободных людей".
Кандидаты в депутаты Палаты представителей от гражданской кампании "Европейская Беларусь" встречались с избирателями. Собралось около сотни человек, среди них — Ирина Халип.
Встреча проходила под звук перфораторов — на площади рабочие меняют плитку. Главную елку страны городские власти решили установить уже в середине ноября, хотя раньше делали это как минимум на неделю-две позже.
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После нескольких выступлений Николай Статкевич предложил людям пойти на площадь Свободы, передает
Туда участники акции прошли шествием по проспекту Независимости и улице Ленина, передает радио
О задержаниях пока не сообщается
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Вечером 15 ноября в центре Минска на Октябрьской площади началась "Встреча свободных людей".
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