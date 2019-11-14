"Встреча свободных людей" под аккомпанемент отбойных молотков

Кандидаты в депутаты Палаты представителей от гражданской кампании "Европейская Беларусь" встречались с избирателями. Собралось около сотни человек, среди них — Ирина Халип.





Встреча проходила под звук перфораторов — на площади рабочие меняют плитку. Главную елку страны городские власти решили установить уже в середине ноября, хотя раньше делали это как минимум на неделю-две позже.

#1# Николай Статкевич предложил людям пойти на площадь Свободы, передает Еврорадио . После нескольких выступленийпредложил людям пойти на площадь Свободы, передает





Свабода . Туда участники акции прошли шествием по проспекту Независимости и улице Ленина, передает радио









О задержаниях пока не сообщается