ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске задержали экс-кандидата в депутаты

15.11.2019 19:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске 15 ноября около 16 часов задержали Ольгу Николайчик, активистку кампании «Европейская Беларусь» и экс-кандидата в депутаты Палаты представителей.

Николайчик находится в УВД Центрального района Минска.

О задержании Николайчик пишет БелаПАН со ссылкой на ее соратника Леонида Кулакова.

По словам Кулакова, в день задержания Николайчик собиралась проводить на Октябрьской площади агитационный пикет, несмотря на то, что 28 октября Николайчик лишили регистрации кандидатом в депутаты.

«Она вызвала такси, успела проехать несколько метров, после чего машину остановили сотрудники милиции», - сказал Кулаков.

Перед акцией на Октябрьской площади в Минске у Дворца Республики разобрали плитку

Николайчик получила повестку в Генеральную прокуратуру на 15 ноября.

На Октябрьской площади в Минске 15 ноября проходит «Встреча свободных людей». Участники акции прошли шествием к площади Свободы по проспекту Независимости и улице Ленина.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 15 ноября около 16 часов задержали Ольгу Николайчик, активистку кампании «Европейская Беларусь» и экс-кандидата в депутаты Палаты представителей.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Буду путешествовать». Как живет могилевчанин, который выиграл 1,9 миллиона долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика