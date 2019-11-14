







Интерфакс со ссылкой на Bloomberg. Об этом сообщаетсо ссылкой на Bloomberg.





По данным канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, он пройдет в Париже. В нем примут участие лидеры Франции, России, Германии и Украины.





Изначально саммит планировался в конце сентября-начале октября.





Любопытно, что 8 декабря Путин и Лукашенко вроде как будут праздновать 20-летие "союзного государства". Хотя, может, и не будут. Официальной информации на этот счет пока нет.