ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ермошина сказала "надо": зафиксировавшего попытку вброса бюллетеней наблюдателя лишили аккредитации

15.11.2019 18:14 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Избирательная комиссия приняла такое решение в присутствии наблюдателей из ОБСЕ.

Ермошина сказала "надо": зафиксировавшего попытку вброса бюллетеней наблюдателя лишили аккредитации
скриншот видео с попыткой вброса бюллетеней
За лишение наблюдателя аккредитации проголосовали почти все члены комиссии. Воздержался только один человек, передает Белсат.

14 ноября Ермошина, комментируя историю с попыткой вброса бюллетеней на одном из участков в Бресте, сказала, что наблюдателя, который это снял на видео, надо лишить аккредитации.




Позже журналисты вычислили эту девушку. Ею оказалась сотрудница детсада Анастасия Куличкова. 



Как выяснилось, председателем комиссии на этом участке работает ее непосредственная начальница - директор детсада.


Юрий Вощенчук был наблюдателем от компании «Право выбора».
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Избирательная комиссия приняла такое решение в присутствии наблюдателей из ОБСЕ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Не проиграть 0:8. Йоахим Лев выбрал голкипера на матч с белорусами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика