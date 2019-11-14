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Вратарь сборной Чехии по хоккею лег в психиатрическую больницу

15.11.2019 19:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Чешский вратарь Патрик Бартошак приостановил карьеру и лег на лечение в психиатрическую больницу, сообщает Hokej.cz. 


Фото: hokej.cz

На фоне жизненных проблем у Бартошака также появились проблемы с алкоголем. Сочетание всех этих факторов вынудило голкипера разорвать контракт с клубом «Тршинец» и пройти лечение.

Отметим, что всего за день до этого известия руководство команды заявило, что у голкипера имеется выгодное предложение из Континентальной хоккейной лиги.

Прошлым летом 26-летний вратарь перешел из «Витковице» в «Тршинец», став самым высокооплачиваемым хоккеистом чемпионата Чехии.

Бартошак был третьим вратарем сборной на прошедших Олимпийских играх и основным — на чемпионате мира. Также он выступал за национальные команды Чехии всех возрастов. В НХЛ Патрик был задрафтован клубом «Лос-Анджелес». В этом сезоне в 11 матчах он отразил 93,3% бросков.

 
 
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Чешский вратарь Патрик Бартошак приостановил карьеру и лег на лечение в психиатрическую больницу, сообщает Hokej.cz.
 
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