Задержана группа автомобильных воров из Беларуси, орудовавших в России

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители задержали группу орудовавших в России автомобильных воров из Беларуси.

По информации МВД, оперативники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД во взаимодействии со следователями установили причастность восьми белорусов к более чем 40 хищениям иномарок на территории РФ.

Были возбуждены уголовные дела, а фигурантов арестовали.

В течение пяти лет – с 2014 по 2019 годы – задержанные, среди которых большинство родом из Полоцка и Новополоцка, занимались кражами авто в Москве и Санкт-Петербурге. Затем легализовывали автомобили в Беларуси. Украденные иномарки помещали в гаражи-отстойники, видоизменяли идентификационные номера и изготавливали поддельные документы, по которым в последующем осуществлялась незаконная реализация.



Фото: МВД

У подозреваемых были изъяты во время обысков около 30 похищенных авто. Кроме этого были обнаружены устройства для несанкционированного проникновения в транспортные средства, оборудование для изменения маркировки идентификационных номеров, другие приспособления, а также крупные суммы иностранной валюты.

Проводятся следственные и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на установление иных участников организованной группы и дополнительные эпизоды преступной деятельности.