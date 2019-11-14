ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Новости экономики за 15.11.2019

15.11.2019 18:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что изменилось в правилах приобретения государственного имущества? Благодаря чему белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для сбережений в России? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси вступил в силу указ о распоряжении государственным имуществом. Что изменилось

«Великий камень» признали самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире

ФПБ МОНИТОРИТ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

Федерация профсоюзов приступила к мониторингу температурного режима на предприятиях по всей стране. Особое внимание рейдовые группы обращают на температуру в производственных цехах, состояние санитарно-бытовых помещений, а также обеспечение работников специальной одеждой и обувью.

Новости экономики за 15.11.2019

Аналогичная проверка в 2018 году показала, что большинство предприятий соблюдает нормативы, но все же было выявлено около 3000 нарушений.

В Оршанском районе появился «Мобильный почтальон»

Белорусский рубль вошёл в тройку самых популярных валют в России

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Курсы валют
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Что изменилось в правилах приобретения государственного имущества? Благодаря чему белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стала известна дата нового саммита в "нормандском формате"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика