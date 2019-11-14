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Новости экономики за 15.11.2019
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что изменилось в правилах приобретения государственного имущества? Благодаря чему белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для сбережений в России? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ФПБ МОНИТОРИТ СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Федерация профсоюзов приступила к мониторингу температурного режима на предприятиях по всей стране. Особое внимание рейдовые группы обращают на температуру в производственных цехах, состояние санитарно-бытовых помещений, а также обеспечение работников специальной одеждой и обувью.
Аналогичная проверка в 2018 году показала, что большинство предприятий соблюдает нормативы, но все же было выявлено около 3000 нарушений.
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Новости Беларуси. Что изменилось в правилах приобретения государственного имущества? Благодаря чему белорусский рубль вошел в тройку самых популярных валют для...
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