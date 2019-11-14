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В Беларуси вступил в силу указ о распоряжении государственным имуществом. Что изменилось

15.11.2019 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С 15 ноября 2019-го значительно упрощается процесс приобретения государственного имущества. Вступил в силу соответствующий указ Президента, который должен стимулировать вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемых зданий и сооружений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди главных новаций документа стоит отметить увеличение рассрочки оплаты продаваемых объектов с одного года до трех по выбору покупателя. Без предварительных аукционов продавать недвижимость по начальной цене, равной одной базовой, теперь можно на всей территории Беларуси, кроме областных центров и Минска. Объекты, подлежащие сносу, могут быть проданы без передачи земельных участков для разбора на строительные материалы. Также документом урегулированы вопросы продажи арендованного имущества физическим лицам, занимающимся агроэкотуризмом и ремесленной деятельностью.

Больше новостей экономики за 15 ноября здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. С 15 ноября 2019-го значительно упрощается процесс приобретения государственного имущества. Вступил в силу соответствующий указ Президента,...
 
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