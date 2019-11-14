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«Великий камень» признали самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире

15.11.2019 18:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой экономической зоной в мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующую награду торжественно вручили на ежегодном саммите в Монако. В руководстве федерации отметили, что при определении победителя ключевыми стали перспективность «Великого камня» для мировых инвестиций и стремительные темпы его развития.

Больше новостей экономики за 15 ноября здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси.  Всемирная федерация свободных и специальных экономических зон назвала индустриальный парк «Великий камень» самой быстроразвивающейся особой...
 
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