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В Оршанском районе появился «Мобильный почтальон»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белпочта в качестве эксперимента запустила новый проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалист предприятия на автомобиле ежедневно объезжает небольшие и отдаленные деревни и как автолавка товары доставляет их жителям услуги. Таким образом, сельчанам не надо преодолевать иногда очень большие расстояния, чтобы оплатить, к примеру, телефон или электроэнергию. Пока благодаря «мобильному почтальону» можно оформить подписку, оплатить коммуналку и другие платежи через ЕРИП. Скоро добавится возможность покупки товаров, отправки корреспонденции, а в дальнейшем выплата пенсий и почтовые денежные переводы.
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Новости Беларуси. Белпочта в качестве эксперимента запустила новый проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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