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Польша пригрозила Германии судом из-за "Северного потока-2"

15.11.2019 19:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы Евросоюза по «Северному потоку-2».

Об этом заявил директор компании Петр Возняк, пишет издание BiznesAlert.

В частности, он напомнил, что Польша уже выиграла один суд относительно трубопровода OPAL, который является сухопутным продолжением «Северного потока-1». Однако, по словам Возняка, пока что интересы Польши учтены в одобренной Бундестагом директиве. Директор PGNiG подчеркнул, что польская сторона чувствует себя в безопасности благодаря третьему абзацу седьмой статьи.

«Был пункт, что перед тем, как предоставить какое-либо послабление "Северному потоку-2", регулятор должен учесть безопасность поставок и влияние на конкурентоспособность рынка соседних стран», — отметил Возняк.

13 ноября Бундестаг принял законопроект об имплементации обновленной газовой директивы ЕС. Документ регулирует деятельность газопроводов третьих стран, располагающихся на территории Евросоюза. В частности, это касается российского «Северного потока-2». Согласно директиве, компании, поставляющие газ и компании, которые его транспортируют, должны быть разделены.

Другими словами, оператор газопровода должен быть независим от «Газпрома», кроме того половина пропускной мощности должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Однако исключения возможны, но только с одобрения Еврокомиссии. Новые меры будут применяться только к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ: 12 морских миль.

В начале ноября немецкая правящая коалиция разработала законопроект, позволяющий вывести строящийся газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. В частности, требования ЕС допускают исключения для трубопроводов, построенных до 23 мая 2019 года, например, первого «Северного потока».


Против строительства газопровода «Северный поток-2» выступают Украина, Польша, а также страны Балтии и США. В Евросоюзе также пытаются ограничить влияние Москвы в газовом вопросе. 

В начале сентября Европейский суд запретил «Газпрому» заполнять газопровод OPAL, сухопутное продолжение первого «Северного потока», более чем на 50 процентов, несмотря на отсутствие других желающих использовать его. Российская компания намерена оспорить решение.
 
 
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Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG планирует обратиться в суд, если Германия не учтет интересы Варшавы при имплементации газовой директивы...
 
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