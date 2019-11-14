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С 15 ноября Федерация профсоюзов начала мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях
15.11.2019 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15 ноября Федерация профсоюзов начала мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях. Работает горячая линия, которая позволяет оперативно выявлять недостатки и нарушения соблюдения правил и норм охраны труда и своевременно принимать меры по их устранению. Сообщить о нарушениях можно по телефону (8-017) 203-90-48 с 8.30 до 10.30 и с 15.30 до 17.30.
Фото из открытых источников, имеет иллюстративный характер.
В Могилёвское областное объединение профсоюзов сообщить о несоответствии температурного режима на рабочем месте санитарным нормам можно по телефону (8-0222) 65-36-93 с 8.00 до 13.00 и с 13.45 до 17.00.
Соб. инф.
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15 ноября Федерация профсоюзов начала мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях. Работает горячая линия, которая позволяет оперативно выявлять...
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