Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В Несвижском районе голосование набирает обороты. В пятницу, 15 ноября, редакция «НН» посетила некоторые участки для выборов.





Многие несвижане ответственно отнеслись к выполнению своего гражданского долга и отдали свои голоса за выбранных кандидатов в депутаты заранее, во время досрочного голосования, накануне основного дня (17 ноября).





— На 18.00 15 ноября на наш участок, который находится в районном центре культуры, пришли более 20 % избирателей, — сообщила председатель участковой избирательной комиссии Садового участка № 4 Столбцовского избирательного округа № 70 Л.И. Витко. — Цифра голосующих растет, на участок приходят как по одному, так и семьями.





В основной день, 17 ноября, здесь планируется ряд мероприятий, которые создадут праздничную атмосферу. Это концерты солистов и коллективов Несвижского РЦК, мастер-классы известных рукодельниц и мастеров Елены Ивахниной, Елены Хомич и Елены Багнюк. В этот день можно будет насладиться концертами духового оркестра РЦК и народного ансамбля музыки и песни «Зараніца».

Ярмарка по продаже самых разнообразных кондитерских и хлебобулочных изделий, живой рыбы и фруктов порадует многих потребителей.

Родители смогут привести детей на тематическую площадку Несвижского РОЧС, где для ребят будут организованы конкурсы, тесты, игры.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.