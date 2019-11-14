Как бороться с несанкционированным выбросом мусора в свои контейнеры?

Источник материала: Виртуальный Брест

Что делать с такими товарищами, которые по 4 раза в день скидывают мусор? Этот человек не с кооператива ЖСПК-271, и даже на замечание не реагирует, продолжается это безнаказанность уже долго!





фото - иллюстрация

Писали письмо в Брестскую санстанцию на имя Радченко, так как таких много фото. Ответ поразил, мол, он в мусорные контейнеры выкидывает а не мимо! Почему сложилась такая ситуация?