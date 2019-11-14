ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестские спасатели побывали в театре кукол на улице Ленина

15.11.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские спасатели активно совершенствуют профессиональное мастерство посредством тактико-специальных учений, изучают объекты областного центра, на практике отрабатывают навыки ликвидации ЧС разного характера.

Брестские спасатели побывали в театре кукол на улице Ленина

На этот раз работники Брестского ГОЧС изучили новый объект - реконструированный театр кукол на улице Ленина. Это трёхэтажное здание с цокольным этажом. Объект сложной конфигурации оснащен по последнему слову техники. В центре театра — колосниковая сценическая коробка, которая позволяет ставить грандиозные по масштабам представления профессиональных театров драмы и оперы. В театре два зрительных зала на 200 и 70 мест. Оборудовано множество помещений, в которых планируются занятия по интересам для детей.

Брестские спасатели побывали в театре кукол на улице Ленина

Изучить объект для спасателей было необходимостью с целью получить наглядное представление о планировке здания для эффективности действий в случае возможного происшествия. Должны знать алгоритм действий в случае ЧС и работники театра – а их более ста. Они несут ответственность за посетителей: за маленьких и взрослых зрителей.

Брестские спасатели побывали в театре кукол на улице Ленина

В завершение визита с работниками театра была проведена профилактическая беседа по вопросам безопасности на рабочем месте. Заместитель начальника Брестского городского отдела по ЧС Дмитрий Мялик подробно проинструктировал трудовой коллектив о правилах безопасности на рабочем месте и о действиях в случае пожара. Остановился на функциях добровольной пожарной дружины. В ходе встречи было затронуто немало актуальных тем бытового характера: использование печного отопления, распространённые ошибки, которые приводят к беде. Была приведена статистика пожаров в областном центре.

Брестские спасатели побывали в театре кукол на улице Ленина

Сотрудник МЧС рассказал о применении первичных средств пожаротушения, продемонстрировал, как обращаться с огнетушителем. Напомнил о номерах 101 и 112, призвал всех максимально серьёзно отнестись к собственной безопасности и установить АПИ.

Брестские спасатели побывали в театре кукол на улице Ленина

По окончании беседы с работниками театра Дмитрий Мялик ответил на все интересующие их вопросы, продемонстрировал поучительные видеоролики, а также вручил наглядную печатную информацию.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Брестские спасатели активно совершенствуют профессиональное мастерство посредством тактико-специальных учений, изучают объекты областного центра, на...
 
Новости дня
Новости разные
 
С 15 ноября Федерация профсоюзов начала мониторинг соблюдения температурного режима на предприятиях
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика