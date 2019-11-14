Брестские спасатели побывали в театре кукол на улице Ленина

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестские спасатели активно совершенствуют профессиональное мастерство посредством тактико-специальных учений, изучают объекты областного центра, на практике отрабатывают навыки ликвидации ЧС разного характера.





На этот раз работники Брестского ГОЧС изучили новый объект - реконструированный театр кукол на улице Ленина. Это трёхэтажное здание с цокольным этажом. Объект сложной конфигурации оснащен по последнему слову техники. В центре театра — колосниковая сценическая коробка, которая позволяет ставить грандиозные по масштабам представления профессиональных театров драмы и оперы. В театре два зрительных зала на 200 и 70 мест. Оборудовано множество помещений, в которых планируются занятия по интересам для детей.





Изучить объект для спасателей было необходимостью с целью получить наглядное представление о планировке здания для эффективности действий в случае возможного происшествия. Должны знать алгоритм действий в случае ЧС и работники театра – а их более ста. Они несут ответственность за посетителей: за маленьких и взрослых зрителей.





В завершение визита с работниками театра была проведена профилактическая беседа по вопросам безопасности на рабочем месте. Заместитель начальника Брестского городского отдела по ЧС Дмитрий Мялик подробно проинструктировал трудовой коллектив о правилах безопасности на рабочем месте и о действиях в случае пожара. Остановился на функциях добровольной пожарной дружины. В ходе встречи было затронуто немало актуальных тем бытового характера: использование печного отопления, распространённые ошибки, которые приводят к беде. Была приведена статистика пожаров в областном центре.





Сотрудник МЧС рассказал о применении первичных средств пожаротушения, продемонстрировал, как обращаться с огнетушителем. Напомнил о номерах 101 и 112, призвал всех максимально серьёзно отнестись к собственной безопасности и установить АПИ.





По окончании беседы с работниками театра Дмитрий Мялик ответил на все интересующие их вопросы, продемонстрировал поучительные видеоролики, а также вручил наглядную печатную информацию.