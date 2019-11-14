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На XXXII фестиваль «Январские музыкальные вечера» в Брест приедет около 300 участников

15.11.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пять оркестров, два хора и свыше 10 вокалистов ожидает Брест на очередном фестивале «Январские музыкальные вечера», который пройдет с 9 по 12 числа второго зимнего месяца. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказала основатель, директор, художественный руководитель и главный режиссер фестиваля, заслуженный деятель искусств, лауреат специальной премии Президента Республики Беларусь «За развитие международных культурных связей» Лилия Батырева. С ее слов, в предстоящей музыкальной феерии будет очень много нового. Из старой программы гостей ждет лишь небольшая часть:

На XXXII фестиваль «Январские музыкальные вечера» в Брест приедет около 300 участников

- Съедутся участники из 10 стран: Беларусь, Германия, Грузия, Литва, Польша, Россия, США, Украина, Китай, Нидерланды. В этот раз получилось очень много интересных голосов и это сенсация: 12 вокалистов, если приедет Италия. Такого никогда не было. Из них очень много выступит на фестивале впервые. Например, Тарас Штонда – бас, звезда мировых оперных театров, солист Национальной оперы Украины. Лауреат международных конкурсов - брестчанка Александра Моминова. Сопрано. Я хочу предложить им спет дуэтом. И это может стать одним из сюрпризов.

Так же впервые на фестивале выступят солисты Большого театра Беларуси: Станислав Трифонов (баритон) и Илья Сельчуков (баритон). Станислав – лауреат трех Гранд-премий Специального фонда Президента Беларуси по поддержке талантливой молодежи, обладатель золотой медали за победу в номинации «Академическое пение» Вторых всемирных Дельфийских игр и медали Франциска Скорины, лауреат первой премии не одного международного конкурса вокалистов.

«Январские вечера» традиционно анонсируют звездопад. Например, солист оперной труппы Северной Америки и Европы, солист Балтиморского оперного хора – лирико драматический баритон из США Альберт Нидель. Трио композитора и лауреата международных конкурсов из Польши Константина Виленского (фортепиано), директора Брестского государственного музыкального колледжа имени Г. Ширмы Олега Ровдо (ударные инструменты) и лауреата международных конкурсов Вячеслава Плеско из Бреста (контрабас). Выступят они в сопровождении государственного академического симфонического оркестра Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова.

Не обойдется без юных дарований. Лилия Батырева рассказывает о двух молодых музыкантах из Вильнюса, Кае и Клее Кашубайте, играющих на фортепиано:

- Девочки 9 и 11 лет. Они будут играть потрясающе. Я даже не знаю, играют ли многие у нас в школе и в училище так, как они. У них мама пианистка, папа – знаменитый дипломат. Он сейчас главный дипломат от Литвы в Киеве и мы получили письмо, что они приезжают из Вильнюса в Брест. Играют девочки божественно.

На XXXII фестиваль «Январские музыкальные вечера» в Брест приедет около 300 участников

Музыкальные вечера будут проходить в два отделения, начиная с 18.00. Кроме того, 10 января в 12.00 пройдет концерт в музыкальном колледже имени Г. Ширмы, а 12 числа – поклонники органной музыки могут услышать концерт в костеле на площади Ленина. В программе заявлены народный артист Беларуси, профессор Игорь Оловников, а также лауреаты международных конкурсов Гран-при и первых премий Таисия Засим (сопрано) и Нина Золотницкая (меццо-сопрано). XX Рождественский бал, который так же проходит в рамках фестиваля, соберет гостей в Брестском академическом театре драмы 11 января.

Организаторами фестиваля выступают Брестский обл- и горисполком, Белорусский Союз музыкальных деятелей, ОО «Брестское областное музыкальное общество», Министерство культуры Республики Беларусь. Билеты на «вечера» уже в продаже. Стоимость на открытие и закрытие от 20 до 50 рублей, а на остальные вечера не превышает 45 рублей.

 
Теги: Брест
 
 
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  Пять оркестров, два хора и свыше 10 вокалистов ожидает Брест на очередном фестивале «Январские музыкальные вечера», который пройдет с 9 по 12 числа второго зимнего...
 
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