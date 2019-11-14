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В Беларуси заблокировали почту ProtonMail, с которой «минировали» вокзалы и ТЦ?
15.11.2019 20:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Некоторые белорусские пользователи обратили внимание на недоступность ряда защищенных почтовых сервисов, в том числе ProtonMail. Последний известен тем, что его использовали «минеры»,
Также пользователи сообщают о недоступности VPN-провайдера ProtonVPN. Официальной информации по этому поводу нет. Однако можно предположить, что блокировку ресурсов считают способом помешать деятельности людей, пользовавшихся ProtonMail (если они отправляли письма из Беларуси).
Правда, не исключено, что злоумышленникам знакомы способы обхода блокировок и закрытый прямой доступ к ProtonMail неэффективен.
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Некоторые белорусские пользователи обратили внимание на недоступность ряда защищенных почтовых сервисов, в том числе ProtonMail. Последний известен тем, что его...
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