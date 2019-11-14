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В Витебске пассажир микроавтобуса задержан за дачу взятки сотрудникам ДПС

15.11.2019 20:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Витебске задержали пассажира автомобиля за дачу взятки.  

По информации МВД, 15 ноября на Московском проспекте сотрудники ДПС остановили микроавтобус Renault.  

Когда проводилась проверка документов у водителя, пассажир авто предложил милиционерам деньги за беспрепятственный проезд с акцизным товаром.  

В Витебске пассажир микроавтобуса задержан за дачу взятки сотрудникам ДПС
Кадр из видео МВД 

Мужчина оставил несколько купюр разной валюты у рычага переключения коробки передач. Инспектор предупредил пассажира об уголовной ответственности за дачу взятки, но мужчина не забрал деньги обратно.  

Для проведения проверки на место была вызвана следственно-оперативная группа.  

Возбуждено уголовное дело.  

В начале октября в Лунинецком районе за попытку дачи взятки задержан водитель – здесь подробнее.  

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Теги: Курсы валют, Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В Витебске задержали пассажира автомобиля за дачу взятки.   По информации МВД, 15 ноября на Московском проспекте сотрудники ДПС остановили...
 
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