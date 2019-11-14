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"Год Пацука" от Нацбанка - такую монету не стыдно подарить

15.11.2019 20:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Национальный банк Республики Беларусь 15 ноября 2019 г. выпускает в обращение серебряную памятную монету «Год Пацука» серии «Кiтайскi каляндар» номиналом 20 рублей, пробой сплава 925, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм.



Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.

Аверс: во внешнем круге вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ, справа – год чеканки; слева – проба сплава.

Во внутреннем круге в центре – композиция, состоящая из элементов часового механизма, Cолнца и Луны; в центре часового механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2020 (год Крысы).

Реверс: в центре – изображения позолоченного полумесяца и китайского иероглифа, обозначающего крысу, по кругу расположены изображения восьми крыс, держащих в лапах кусочки сыра, в окружении звезд, по периметру монеты – декоративные элементы; внизу – надпись: ГОД ПАЦУКА.

Монета отчеканена в АО «Монетный двор Польши» качеством «пруф-лайк», тиражом 999 штук.

Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
 
 
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Национальный банк Республики Беларусь 15 ноября 2019 г. выпускает в обращение серебряную памятную монету «Год Пацука» серии «Кiтайскi каляндар» номиналом 20 рублей,...
 
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