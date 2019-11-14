|
"Год Пацука" от Нацбанка - такую монету не стыдно подарить
Источник материала: Партизан
Национальный банк Республики Беларусь 15 ноября 2019 г. выпускает в обращение серебряную памятную монету «Год Пацука» серии «Кiтайскi каляндар» номиналом 20 рублей, пробой сплава 925, массой 33,63 г, диаметром 38,61 мм.
Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.
Аверс: во внешнем круге вверху – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь и надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ; внизу – номинал 20 РУБЛЁЎ, справа – год чеканки; слева – проба сплава.
Во внутреннем круге в центре – композиция, состоящая из элементов часового механизма, Cолнца и Луны; в центре часового механизма – вставка из фианита; по кругу – числа, обозначающие годы с 2013 по 2024, по количеству лет одного цикла китайского лунного календаря; золотом выделены отдельные элементы центральной композиции и 2020 (год Крысы).
Реверс: в центре – изображения позолоченного полумесяца и китайского иероглифа, обозначающего крысу, по кругу расположены изображения восьми крыс, держащих в лапах кусочки сыра, в окружении звезд, по периметру монеты – декоративные элементы; внизу – надпись: ГОД ПАЦУКА.
Монета отчеканена в АО «Монетный двор Польши» качеством «пруф-лайк», тиражом 999 штук.
Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальный банк Республики Беларусь 15 ноября 2019 г. выпускает в обращение серебряную памятную монету «Год Пацука» серии «Кiтайскi каляндар» номиналом 20 рублей,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)