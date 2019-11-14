ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Протесты в Грузии: требуют отставки правительства и досрочных выборов

15.11.2019 20:35 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Формирование переходного правительства и проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе – такие требования выдвинули участники бессрочных акций в Тбилиси, начатых 14 ноября.



Протест объединил около двадцати оппозиционных партий имеющих радикально отличные мировоззрения, включая политические силы с прозападным и пророссийским внешнеполитическим ориентиром.

Девизом гражданских активистов и оппозиции, перекрывшим центральный проспект перед зданием парламента, является «Все – минус один», т.е. все за исключением председателя правящей «Грузинской мечты», экс-премьер-министра и миллиардера Бидзины Иванишвили, которого оппоненты обвиняют в единоличном правлении страной. «Грузинскую мечту» с вчерашнего дня покинули двенадцать членов, включая партийных лидеров.

Напомним, что спонтанная демонстрация в Тбилиси началась после того, как депутаты из парламентского большинства не поддержали законопроект о внесении поправок в Конституцию, обеспечивающих переход со смешанной на пропорциональную избирательную систему. 

Примечательно, что под давлением массовых протестов правящая партия еще в июне дала обещание провести реформу избирательного законодательства.

Переход на пропорциональную систему означал, что уже с 2020 года депутаты избирались бы в парламент только по партийным спискам, т.е. без мажоритариев и при нулевом избирательном барьере. 


Оппоненты обвиняют Иванишвили в том, что он «инсценировал» раскол в рядах своей партии и представил дело таким образом, будто мажоритарии сорвали избирательную реформу, инициатором и сторонником которой якобы являлся он сам. 

Оппозиционеры утверждают, что в случае перехода на пропорциональную систему с 2020 года, у правящей силы практически не было шанса прийти во власть с подавляющим большинством голосов. Угроза утратить влияние, согласно оппонентам, вынудила Иванишвили «поставить спектакль» с якобы «непокорными мажоритариями».

Международные оценки


Посольство Соединенных Штатов в Грузии распространило заявление, в котором говорится о разочаровании в связи с тем, что, несмотря на поддержку со стороны оппозиционных партий, конституционные поправки не получили достаточного количества голосов от депутатов из «Грузинской мечты».

В заявлении отмечается, что в своё время Соединенные Штаты сочли предложенные конституционные поправки «важным шагом в продвижении демократического развития Грузии и укреплении доверия между политическими партиями».

«Мы вновь подчеркиваем исключительную важность принятия закона о реформе избирательной системы, который включает рекомендации международных и местных организаций-наблюдателей, для устранения недостатков, отмеченных на выборах 2017 и 2018 годов, с тем чтобы на следующих парламентских выборах были более равные условия для продвижения в Грузии политического плюрализма», – сказано в заявлении посольства США.

При этом американский конгрессмен Адам Кинзинджер, который является сопредседателем «Группы друзей Грузии» в Конгрессе, заявил, что он «был шокирован, узнав о провале обещанных реформ в парламенте Грузии».

«Грузия – это не Россия, и грузинский народ требует и заслуживает большего, чем то, что сегодня показал его парламент... Я призываю официальные лица Грузии немедленно возобновить переговоры и принять этот важный пакет реформ... Провал этих конституционных изменений будет подарком для Владимира Путина и нивелирует прогресс, достигнутый Грузией в обретении полной независимости от агрессивной... политики соседней России», – заявил член Палаты представителей Конгресса США. 

«Глубокое сожаление» в связи со срывом избирательной реформы высказали и содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Грузии Титус Корлэцян и Клод Керн.

«Уже более десяти лет все заинтересованные стороны призывают к введению пропорциональной системы и ее внедрение уже давно запоздало. Учитывая существующий консенсус между всеми сторонами, что новая система должна была быть введена до парламентских выборов 2020 года, непринятие поправок вызывает недоумение. Это шаг назад», – говорится в заявлении докладчиков от 14 ноября.

Глава представительства Европейского Союза в Грузии Карл Харцел, который провел 15 ноября консультации с Бидзиной Иванишвили, после переговоров сказал журналистам, что то, что произошло накануне в парламенте Грузии «вредит доверию между политическими партнерами, а также доверию со стороны широкой части общества, что само по себе увеличивает риски поляризации».


Второй день протеста


Перед зданием парламента в Тбилиси протестующие разбили палатки и запаслись дровами. Согласно заявлениям организаторов демонстраций, акции будут проводиться ежедневно до тех пор, пока выдвинутые требования не будут исполнены. 

При этом оппозиция планирует провести масштабную акцию 17 ноября и подчеркивает, что для достижения своих целей «обратится к методам протеста и противостояния, которые признаны Конституцией Грузией и международным правом». Параллельно с многотысячной акцией в Тбилиси 14 ноября, акции прошли и в регионах страны.

Спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе выступил сегодня на брифинге для прессы, и высказал сожаление в связи с тем, что конституционные поправки не получили необходимой поддержки со стороны депутатов. Тем не менее, он подчеркнул, что «это не является концом света» и пообещал, что выборы 2020 года пройдут в справедливой и свободной среде. Сегодня, 15 ноября, в 7 часов вечера в Тбилиси запланирована очередная акция протеста.

«Запланированный сценарий» и «правильный путь»


Председатель Кавказского института мира, демократии и развития Гия Нодия напоминает, что в схожем случае, который касался бессрочного назначения судей, расхождение мнений внутри правящей партии завершилось тем, что «Грузинскую мечту» покинули те депутаты, мнение которых не совпало с мнением Иванишвили и большинства. 

В то время как в случае избирательной реформы, партию почему-то покинули те её члены, которые, как и формально –Иванишвили, поддерживали поправки в Конституцию. При этом в партии остались те, кто заблокировал реформу и зафиксировал мнение, которое не совпадало с мнением большинства членов «Грузинской мечты» и самого Иванишвили.

Соответственно, эксперт не верит в «бунт мажоритариев» и считает, что на самом деле в истории с конституционными поправками Бидзина Иванишвили и правящая сила разыграли запланированный сценарий.

Политолог Гия Хухашвили, в свою очередь, считает, что уличные акции не являются выходом из сложившейся ситуации. По его мнению, «приговор» правящей «Грузинской мечте» должен быть вынесен общественностью в результате выборов, которые даже при смешанной системе, по словам Хухашвили, вряд ли обеспечат партии Иванишвили победу.


«Единственный правильный путь – это выборы. Оппозиция должна консолидироваться и организовать распределение своих кандидатов в мажоритарных округах. А если общественность простит правящей силе обман и вновь проголосует за «Грузинскую мечту», то значит наше общество заслуживает это правительство, именно так работает демократия», – считает Хухашвили.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Формирование переходного правительства и проведение досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе – такие требования выдвинули участники...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске пассажир микроавтобуса задержан за дачу взятки сотрудникам ДПС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • обложка для автодокументов и паспорта в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика