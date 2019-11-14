Белсат . Одна из трех крупнейших газет Австрии «Kronеng zaitung» отмечает, что Александра Лукашенко сопровождала не жена, а сын. 15-летний Коля Лукашенко часто присутствует в зарубежных поездках с отцом и выступает как его возможный преемник, передает













Пока Александр Лукашенко был занят на переговорах, для Коли провели туристическую экскурсию, которая напоминает программу для первых леди во время государственных визитов.





Подростку показали собор Святого Стефана и художественно-исторический музей.





Младший сын Александра Лукашенко не первый раз входит в состав официальных делегаций. В 2015 году, например, он даже присутствовал на заседании ООН среди членов официальной делегации Беларуси.