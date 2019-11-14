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"Представился Лебедько". В Бобруйске сняли кандидата от ОГП

15.11.2019 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Комар считает, что власти расчищают дорогу для фаворитки – депутата Ирины Рынейской.

"Представился Лебедько". В Бобруйске сняли кандидата от ОГП
Сегодня комиссия Бобруйского Ленинского округа №78 сняла с избирательной дистанции кандидата в депутаты от ОГП Александра Комара. Завтра кандидат обжалует решение в окружную комиссию и в Центризбирком, сообщает «Право выбора».

«Белорусский партизан» дозвонился до кандидата в депутаты.



Сам кандидат не присутствовал на заседании комиссии, которое проходило в 17 часов.

- Комиссия обвинила меня в том, что я вел себя некультурно, некорректно. Кроме того, я зашел в школу, где находится избирательный участок (на самом участке я не был, но комиссия считает, что вся школа – это участок), - рассказывает Александр Комар. – И на одном из участков я якобы показал удостоверение Лебедько – у меня нет удостоверения Лебедько, да и по лицу видно, что я не Лебедько. И моя фотография висит на избирательном участке. Всякую ерунду пишут, лишь бы снять с выборов. 


Как рассказал А.Комар, ранее у него уже было предупреждение. 

- Комиссии всего боятся: а вдруг?.. Наблюдением у нас закрыты все участки округа, поэтому на моем округе наблюдателей выгоняют пачками. Избавляются от конкурентов действующего депутата Рынейской, - считает кандидат.

По 78-му Бобруйскому Ленинскому избирательному округу баллотируются: Татьяна Гуторова, Александр Комар, Эдуард Нарышкин, Инна Новикова, Ирина Рынейская, Руслан Чевычелов и Юлия Черняк.
 
 
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Александр Комар считает, что власти расчищают дорогу для фаворитки – депутата Ирины Рынейской.
 
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