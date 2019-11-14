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В Гомеле появился первый домик для бездомных животных

15.11.2019 21:27 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Гомеле появился первый домик для бездомных животных
Фото из открытых источников

Инициатором создания проекта «Домики для бездомных животных» стала гомельчанка Ольга Гладкова, которая собрала подписи жильцов подъезда и получила официальное разрешение начальника ЖЭУ на установку домика. Обиталище для бездомных котов и кошек Ольга установила за свой счет.

В Гомеле появился первый домик для бездомных животных
 

Сейчас помочь проекту может каждый. Возможно, это поможет решить проблему с бродячими животными в Гомеле.

Вы можете поддержать «Домики для бездомных животных» на сайте MOLAMOLA.

Проекту нужны средства на стерилизацию кошек и собак; лечение, содержание и платную передержку бездомных котят и щенков; обустройство зимних домиков для животных.

 
Теги: Гомель
 
 
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Теплый дом для бездомных котов и кошек установили на улице Юбилейной.
 
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