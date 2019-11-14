В Гомеле появился первый домик для бездомных животных

Источник материала: Аргументы и факты

Инициатором создания проекта «Домики для бездомных животных» стала гомельчанка Ольга Гладкова, которая собрала подписи жильцов подъезда и получила официальное разрешение начальника ЖЭУ на установку домика. Обиталище для бездомных котов и кошек Ольга установила за свой счет.





Сейчас помочь проекту может каждый. Возможно, это поможет решить проблему с бродячими животными в Гомеле.

Вы можете поддержать «Домики для бездомных животных» на сайте MOLAMOLA.

Проекту нужны средства на стерилизацию кошек и собак; лечение, содержание и платную передержку бездомных котят и щенков; обустройство зимних домиков для животных.