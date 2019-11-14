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Александр Лукашенко: в дрожжевой отрасли есть резервы роста. Удивительно, что они не задействованы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Состояние дрожжевой отрасли, поиск новых рынков сбыта и ситуация на предприятии в Слуцке – эти вопросы 15 ноября обсуждали на совещании у Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дрожжевую отрасль в Беларуси представляют несколько производств – комбинат в Минске и его филиал в Ошмянах, а также предприятие в Слуцке. У инвесторов есть свое видение работы на белорусском рынке. Они считают, что «Интерферм» должен стать единственным предприятием такого профиля в стране. Президент поручил разобраться в этом вопросе, и оказалось, что все не так очевидно.
Дрожжевой завод в Слуцком районе в работе два с половиной года. Проект белорусско-германского сотрудничества. Загруженность производства на площадях пока что 75 %. Прицел на 2020 год максимальный, стопроцентный: результат превысит объем потребления внутреннего рынка в три раза – большую часть продукции будут отправлять на экспорт. А ведь рынок (в частности, дрожжевой) – место серьезной конкуренции.
Павел Шукалов, директор предприятия «Интерферм»:
Собственно говоря, я даже считаю, что за два года выйти на эти темпы – это очень приличный темп для дрожжевой отрасли.
На предприятии работает формула: многолетний немецкий опыт, передовое оборудование и технологии (продукт в английской пленке, поэтому долго хранится) и умелые руки.
К дрожжевому процессу нужен профессиональный подход. Пример тому – мастер одного из участков Андрей Рыбак. На заводе он с самого открытия.
Андрей Рыбак, мастер участка предприятия «Интерферм»:
Дрожжи много где применяют. За рамками того, что на слуху – в животноводстве и медицине. Врачи обеими руками «за» применение полезных «грибков» при ряде заболеваний.
Виктория Ходосок, корреспондент:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Россия, Болгария, Румыния, Германия. Как только завод под Слуцком получил европейский сертификат, открылась дорога на все рынки Европы. Сегодня к сытному «дрожжевому пирогу» «притрагиваются» три крупных рынка.
Виталий Редлин, руководитель отдела сбыта предприятия «Интерферм»:
Но аппетиты, кажется, растут. Разговор идет не о новых точках экспорта (их могло и должно быть больше – это требование Президента, завод создавался под экспорт), а о ликвидации конкурента. Того самого «Дрожжевого комбината». А самое интересное – немецким партнерам, по их словам, такое выгодное условие якобы обещали.
Александр Лукашенко:
Якобы это требование основано на том, что мы обещали это сделать до того, как был построен в Слуцке новый дрожжевой завод. И меня тоже в этом убеждали и члены правительства, и премьер-министр. Что мы обещали, и если мы этого не сделаем, то завтра начнется война с Германией, которая может перерасти в Третью мировую.
Убеждать никого не стоит, и тем более доводить ситуацию до крайности. Проверить все легко: перед совещанием договор с инвесторами перечитали и такого пункта там не нашлось.
Это современный бизнес, и правила игры порой жесткие. Но выбор пал на самый легкий путь – устранение, а это не выход. Получается, что по чьему-то желанию работу потерять должны десятки человек. Такого точно не будет.
Владимир Дворник, заместитель премьер-министра Беларуси:
«Дрожжевой комбинат» – предприятие не новое, ему больше 120 лет. Но и не худшее, а наоборот, способное создавать конкуренцию. Да и показатели экономической эффективности лучше, чем у слуцкого. Модернизация могла бы помочь улучшить работу. Но это не позволяет генплан Минска.
Анатолий Сивак, председатель Мингорисполкома:
У участников совещания варианты выхода из ситуации самые разные, но необходимо прийти к единому мнению. Закрывать предприятие никто не будет. Глава государства сегодня поручил разобраться в ситуации мэру Минска и губернатору Гродненской области, а после доложить.
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Новости Беларуси. Состояние дрожжевой отрасли, поиск новых рынков сбыта и ситуация на предприятии в Слуцке – эти вопросы 15 ноября обсуждали на совещании у...
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