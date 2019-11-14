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На парламентских выборах-2019 аккредитовано больше 1000 международных экспертов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. У наблюдателей от СНГ складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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Всего на парламентских выборах-2019 аккредитовано больше 1000 международных экспертов. За ходом голосования также будут наблюдать посланники от ОБСЕ, ШОС, ПАСЕ, дипломаты, представители избирательных органов иностранных государств, независимые эксперты и почти 28 тысяч национальных наблюдателей.
Независимо от их представительства в избиркомах ждут от них ответственной работы, конструктивной критики, безусловного соблюдения белорусского законодательства, а не откровенных провокаций и беспочвенных скандалов.
Геннадий Никитенко, национальный наблюдатель:
Юрий Малько, национальный наблюдатель:
17 ноября, в основной день голосования, планируется встреча руководства миссий наблюдателей от СНГ, ОБСЕ и ШОС. Обмен мнениями позволит сделать оценку этой политической компании более объективной.
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Новости Беларуси. У наблюдателей от СНГ складывается положительное впечатление о ходе досрочного голосования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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