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Сергей Лебедев положительно оценил досрочное голосование на выборах в Беларуси
15.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси продолжается досрочное голосование на
«По итогам общения и с членами участковых избирательных комиссий, и с наблюдателями, которых мы встретили на участках, и с самими избирателями у нас складываются положительные впечатления о ходе досрочного голосования. Все участки хорошо оформлены, есть наглядная агитация, информационные материалы», – сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ. Всего в составе миссии Содружества – почти 500 человек из восьми стран.
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Выборы депутатов в республике состоятся 17 ноября. Сейчас идет досрочное голосование.
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