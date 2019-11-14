Сергей Лебедев положительно оценил досрочное голосование на выборах в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается досрочное голосование на парламентских выборах . Процесс идет под контролем наблюдателей от СНГ. Сегодня избирательные участки в Минской области посетил глава миссии Содружества Сергей Лебедев. Серьезных нарушений он не нашел и дал положительную оценку избирательной кампании, сообщает «МИР 24».

«По итогам общения и с членами участковых избирательных комиссий, и с наблюдателями, которых мы встретили на участках, и с самими избирателями у нас складываются положительные впечатления о ходе досрочного голосования. Все участки хорошо оформлены, есть наглядная агитация, информационные материалы», – сказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ. Всего в составе миссии Содружества – почти 500 человек из восьми стран.