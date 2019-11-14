Председатель райисполкома Дмитрий Пимошенко продолжает отвечать на волнующие людей вопросы

Источник материала: Святло кастрычнiка (Мстиславль)

На больших выходных руководитель района общался с жителями Мстиславля по жилищно-коммунальным вопросам в рамках приёма граждан, о чём «СК» рассказала в прошлом номере.

Во вторник и четверг, 12 и 14 ноября, глава района в открытом диалоге рассказывал населению Ходосовского и Красногорского сельсоветов о перспективах развития района, отвечал на вопросы.

Формат встречи с населением отличался от привычного вопрос-ответ. Вначале Дмитрий Пимошенко говорил о том, над чем сейчас работает вертикаль районной власти, организации и предприятия. Это позволило многим жителям получить ответы на заранее подготовленные вопросы.

«Цель встреч с населением — услышать проблемы людей и в дальнейшем принимать решения, которые будут способствовать развитию нашего региона, — отметил руководитель района. — Уже сейчас мы рассматриваем ожидаемые итоги года. Несколько показателей складывается, над некоторыми предстоит поработать».

Дмитрий Пимошенко сказал, что экспорт товаров и услуг будет выполнен, а при должном подходе по окончании года будет выполнен и показатель по привлечению иностранных инвестиций. Он отметил, что в этом году уже создано 21 рабочее место, но это не тот показатель, на который должен выйти район. «Этот показатель во многом зависит от возможностей наших предприятий. Одно из потенциальных мест трудоустройства нашего населения — швейная фабрика.

Есть также наработки по созданию на базе УКПП «Водоканал» производства стойлового оборудования, — проинформировал руководитель района. — Этот показатель для региона напряжённый, но есть все предпосылки для его выполнения».

Важный аспект, который затрагивает многих, — строительство жилья. «Этот показатель также будет выполнен, — отметил председатель райисполкома. — До конца ноября в Мстиславле будет введён в эксплуатацию многоквартирный жилой дом на 1000 м2 и завершено индивидуальное строительство».

Глава района отметил, что озабоченность вызывает эффективность работы наших сельхозпредприятий. «Сейчас у нас не на должном уровне находится производство мяса и молока, — сказал он. — Я настраиваюсь и сам, просил управление по сельскому хозяйству и продовольствию, руководителей и специалистов сельхозпредприятий взяться за эту тему.

В первую очередь за качество получаемой продукции. Необходимо заниматься воспроизводством поголовья. Что делается сегодня для того, чтобы наши предприятия чувствовали себя более уверенно в будущем? Практически завершён сев озимых. В этом году удалось провести сев с использованием глифосатов. Вносятся калийные удобрения под зябь. Государством выделено топливо, которое позволяет нарабатывать необходимые объёмы. Плюс к этому район справился с уборкой кукурузы. Удалось заложить хорошую кормовую базу».

Дмитрий Пимошенко поднял волнующий каждого жителя вопрос по ремонту поликлиники. «Несмотря на возникающие трудности, процесс продвигается, — отметил он. — По первоначальному проекту был запланирован ремонт первого этажа с усилением фундамента. Сейчас стоит задача сделать ремонт 2 и 3 этажей. С учётом этого ремонтные работы могут продлиться, но в начале будущего года мы получим достойное учреждение здравоохранения. С вводом этого объекта будем поднимать вопрос по ремонту центральной больницы».

Не первый год ходосовцы сетуют на качество воды. По этому вопросу Дмитрий Пимошенко отметил, что в аг. Ходосы до конца года будет введена в эксплуатацию станция обезжелезивания воды. Вопросов по её качеству возникать не должно.

В ближайшее время появится информация о том, в каких населённых пунктах будут строиться станции обезжелезивания. Об этом вы сможете прочитать в следующих номерах газеты.

Жители сельсоветов задавали разные вопросы. В основном они касались жилищно-коммунальной, дорожной сфер, заработной платы, качества воды. На каждый вопрос Дмитрий Пимошенко дал конкретный ответ, поручил заинтересованным службам разобраться с каждым обращением и помочь людям решить их проблемы.

Михаил БУКИНИЧ.