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«Я сделал осознанный выбор, потому что считаю, что этот человек сможет помочь нам». В Беларуси продолжается досрочное голосование

15.11.2019 22:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования свой выбор уже сделали 19,43% избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Возможность отдать свой голос накануне основного дня голосования по тем или иным причинам можно еще 16 ноября.

«Я сделал осознанный выбор, потому что считаю, что этот человек сможет помочь нам». В Беларуси продолжается досрочное голосование

Подробности в видеоматериале Анастасии Бут.

«Я сделал осознанный выбор, потому что считаю, что этот человек сможет помочь нам». В Беларуси продолжается досрочное голосование

Люди в материале: Анастасия Бут
 
 
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Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования свой выбор уже сделали 19,43% избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность отдать свой...
 
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