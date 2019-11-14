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«Я сделал осознанный выбор, потому что считаю, что этот человек сможет помочь нам». В Беларуси продолжается досрочное голосование
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования свой выбор уже сделали 19,43% избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возможность отдать свой голос накануне основного дня голосования по тем или иным причинам можно еще 16 ноября.
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«Я сделал осознанный выбор, потому что считаю, что этот человек сможет помочь нам». В Беларуси продолжается досрочное голосование
Новости Беларуси. За три дня досрочного голосования свой выбор уже сделали 19,43% избирателей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возможность отдать свой...
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