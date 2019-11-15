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Финляндия впервые вышла на футбольный Евро. Один из голов в решающем матче забил форвард БАТЭ

15.11.2019 22:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндии разгромила команду Лихтенштейна со счетом 3:0.


Фото: Федерация футбола Финляндии

Счет был открыт на 21-й минуте. Автором забитого мяча стал форвард БАТЭ Яссе Туоминен. В середине второго тайма преимущество финской национальной команды увеличил Теэму Пукки, который реализовал 11-метровый. На 75-й минуте Пукки довел счет до крупного, оформив дубль.

Благодаря этой победе Финляндия досрочно гарантировала себе попадание в финальную стадию чемпионата Европы. Такого достижения финская команда добивается впервые в истории.

 
 
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В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года в группе J сборная Финляндия разгромила команду Лихтенштейна со счетом 3:0.
 
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