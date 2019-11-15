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"Мы не хотим этого президента". 4-часовой пикет в Гомеле прошел в темноте - власти отключили освещение

15.11.2019 22:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гомеле на площадке возле супермаркета «Евроопт» по улице Хатаевича прошел агитационный пикет, на котором присутствовали восемь кандидатов в депутаты. 4-часовой пикет прошел в темноте - власти отключили освешение во всем квартале!

"Мы не хотим этого президента". 4-часовой пикет в Гомеле прошел в темноте - власти отключили освещение
Одного из них, фермера Юрия Ганцевичах, перед пикетом задержали, передает радио Свабода.

На площадке перед супермаркетов отключили уличное освещение - как и во всем квартале. Фонари не горели ни на оживленном мосту, ни у самого магазина. Поэтому организаторы пикета не смогли подключить звукоусиливающую аппаратуру и запустить музыку.

На пикет собрались восемь кандидатов - из Гомеля, Жлобина и Светлогорска. Собрание анонсировал блогер Сергей Тихоновский (Youtube-канал «Страна для жизни»). Его поддержал минский блогер «МозгОN». Они и были основными ораторами на пикете.

Собрались возле «Евроопта» по состоянию на 17.00 около 300 человек. Потом ряды слушателей значительно поредели.


Участники пикета ходили в магазин писать жалобы на отключение уличного освещения, но администрация супермаркета отрицала свою причастность к отключению.

На пикете выступил кандидат в депутаты Владимир Непомнящих, который в теплое время года ходит в майке «Лукашенко, уходи. Хватит, достал». Он повторил свой первый пункт программы - «Импичмент Лукашенко». За эти слова его выступление не пустили в эфир.

Кандидат в депутаты Татьяна Каневская рассказывала о проблемах тех, кто попал под жесткие приговоры по «наркотической» статье 328. Светлогорский кандидат Андрей Смоленчук - о критической ситуации на «вонючем» китайским заводе, который, по его словам, травит жителей райцентра. 

Кандидат в депутаты Юлия Ганисевская возмущалась, что в новом микрорайоне «Хутор» нет ни школ, ни детских садов, зато есть планы построить «роскошный суд». На пикете собирались подписи за детский сад и школу в микрорайоне «Хутор».

На пикете стало известно, что кандидата-фермера Юрия Ганцевича милиция завезла в городскую больницу № 4 - по неизвестной причине. Вместе с ним в больницу отвезли Юрия Власова и Алексея Елисеева, которые поехали защищать фермера от ГАИ. Их судьба пока неизвестна.
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Наиболее на пикете критиковали действующую власть, говорили об отсутствии справедливых выборов, про экономические проблемы.

«Меня не устраивает то, что происходит в нашем Гомеле. У меня близкие люди умерли от онкологии, приятельница заболела раком крови. Власти молчат - им все хорошо. О выборах я вообще молчу - это уже хроническая болезнь. Я отключил дома телевидение, чтобы не видеть этого главы государства там, надоело все это. Я не хочу его видеть, и сын мой, ему 11 лет, - не хочет», - объяснил, почему пришел на пикет, житель Гомеля Сергей.

Его приятеля, 39-летнего отца четырех детей Андрея волнует то, «как можно выжить на зарплату с такими ценами, как у нас». «В стране много нужно изменений, но самое главное, я так считаю, - настоящие выборы. Будут настоящие выборы - будут и изменения», - считает Андрей.

Пенсионерка Галина пришла на пикет со своим мужем Александром. «Я поддерживаю кандидата Владимира Непомнящих. Я хочу конкретных изменений - президент должен уйти. Честных выборов у нас никогда не было», - высказалась жительница Гомеля.

Ее муж считает, что нынешняя власть за 25 лет ничего не сделала для народа. «Мы не хотим этого президента», - добавил Александр.


Жительницу Гомеля Светлану волнует судьба белорусского языка и белорусской культуры. «Я за возрождение нации. Поэтому пришла сюда послушать людей. Ради нашего белорусского языка и ради здравого смысла я здесь», - сказала Светлана.

На площадке возле «Евроопта» присутствовало много сотрудников милиции в штатском. Блогеры жаловались на плохую связь и высказывали мнение, что ее «глушили» из нескольких микроавтобусов, которые стояли неподалеку.

Пикет прошел без инцидентов.
 
Теги: Гомель
 
 
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В Гомеле на площадке возле супермаркета «Евроопт» по улице Хатаевича прошел агитационный пикет, на котором присутствовали восемь кандидатов в депутаты. 4-часовой...
 
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