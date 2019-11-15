У олимпийского чемпиона Андрея Арямнова родился сын









31-летний спортсмен во второй раз стал отцом. В его семье есть дочь Дарья (она родилась в 2011-м).





"Хочу минимум четверых детей", — говорил Андрей в одном из интервью.





Арямнов выиграл золото Олимпиады 2008 года в Пекине. В последующие годы у него были проблемы с законом — тяжелоатлета задерживали за вождение в нетрезвом состоянии, штрафовали, лишали водительских прав и президентской стипендии.





После были травмы. Андрей Арямнов думал уже закончить карьеру, но решил еще напомнить о себе.





В 2019-м он завоевал серебро чемпионата Европы в Батуми и чемпионата мира в Паттайе в категории до 109 кг. Впереди — Олимпийские игры 2020 года в Токио.