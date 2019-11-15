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Грудью на защиту животных: шотландские ветеринары выпустили голый календарь

15.11.2019 21:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В благотворительном проекте приняли участие 94 человека

Грудью на защиту животных: шотландские ветеринары выпустили голый календарь
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Ради животных шотландские ветеринары готовы отказаться не только от шуб и меха, но и от одежды совсем. 94 студента Королевской школы ветеринарных исследований при Эдинбургском университете нарядились в одни сапоги и пошагали в лес, чтобы устроить фотосессию для календаря. 

Все – в благотворительных целях. Планируется, что календарь начнут скупать по 12 евро за штуку.

Чтобы заинтересовать всех покупателей, в съемках задействовали не только девушек, но и ветеринаров-мужчин. Им, помимо сапог, выдали по шляпе. Носить ее можно было не только на голове.
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- Обнаженные благотворительные календари уже давно стали ветеринарной традицией, - рассказала The Sun студентка Хара Мрджа, которая организовала проект.

На снимках команда ветеринаров позирует с лошадьми, совами, оленями, коровами, козами и другими животными.
 
 
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В благотворительном проекте приняли участие 94 человека
 
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