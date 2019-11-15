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Бывший замминистра спорта возглавил федерацию фехтования

15.11.2019 21:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сегодня состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации фехтования.

На заседании был избран новый председатель федерации. Им стал Дмитрий Шичко.

Напомним, Шичко являлся заместителем министра спорта и туризма Беларуси. На данный момент его профиль на сайте ведомства отсутствует.

Прошлые выборы главы федерации фехтования закончились скандалом
 
 
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Сегодня состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция Белорусской федерации фехтования.
 
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