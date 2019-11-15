свидетельствуют данные ЦИК, по итогам четырех дней досрочно проголосовали 27,5% белорусов. Какданные ЦИК, по итогам четырех дней досрочно проголосовали 27,5% белорусов.





Активнее всего граждане шли на участки для досрочного голосования в Гомельской области – 29,96%. На втором месте по явке избирателей – Могилевщина (29,49%), на третьем – Витебская область (29,43%).





В Минской области заранее проголосовали – 28,65%, в Гродненской - 27,24% граждан, в Брестской - 27,14%, в Минске - 23,05%.













sputnik.by . Показатель явки избирателей на досрочном голосовании на парламентских выборах текущего года выше, чем на предыдущих, прошедших в 2016 году – тогда за четыре дня проголосовали 24,31% избирателей, напоминает





Основной день выборов – воскресенье 17 ноября.





Читайте по теме: Быковский: Показатель явки от выборов к выборам будет зашкаливать



