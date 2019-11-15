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Ермошина идет на рекорд: досрочно "проголосовало" уже почти 30%
Источник материала: Партизан
Досрочное голосование на выборах в белорусский парламент началось во вторник 12 ноября. Завершится оно в 19:00 субботы 16 ноября – накануне основного дня голосования.
Как
Активнее всего граждане шли на участки для досрочного голосования в Гомельской области – 29,96%. На втором месте по явке избирателей – Могилевщина (29,49%), на третьем – Витебская область (29,43%).
В Минской области заранее проголосовали – 28,65%, в Гродненской - 27,24% граждан, в Брестской - 27,14%, в Минске - 23,05%.
Показатель явки избирателей на досрочном голосовании на парламентских выборах текущего года выше, чем на предыдущих, прошедших в 2016 году – тогда за четыре дня проголосовали 24,31% избирателей, напоминает
Основной день выборов – воскресенье 17 ноября.
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Досрочное голосование на выборах в белорусский парламент началось во вторник 12 ноября. Завершится оно в 19:00 субботы 16 ноября – накануне основного дня голосования.
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