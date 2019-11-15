В Беларуси оценили психическое здоровье подростков и молодежи

Источник материала: Полымя

Министерство здравоохранения Беларуси при поддержке ЮНИСЕФ в 2018—2019 годах провело масштабное исследование по оценке психического здоровья и суицидального поведения детей и подростков.





В исследовании приняли участие 3600 подростков и молодых людей в возрасте от 14 до 19 лет (46% — юноши, 54% — девушки). Опрос проводился в более чем 150 учреждениях образования разного уровня по всей стране. Кроме того, в рамках исследования поинтересовались взглядами на проблему и у специалистов, работающих с данной категорий молодежи, мнениями родителей. Это первое подобное исследования, проводившееся в нашей стране в таких масштабах и с такой методологией.

Исследование показало, что 18,2% подростков и молодых людей имели депрессивную симптоматику от легкой до тяжелой степени выраженности. Причем 3,2% респондентов попали в диапазон выраженной депрессии. К слову, у девушек развитие таких симптомов встречается чаще, чем у парней, в 1,6 раза.

Более 26,1% опрошенных подростков хоть раз задумывались о суициде (8,1% имели такие мысли неоднократно). А 18,5% из них поделились, что даже предпринимали такие попытки. Причем даже за неделю перед опросом у 13,8% молодых людей также появлялись мысли о суициде.

Как рассказала старший координатор программы по здоровью и развитию детей, подростков и молодежи представительства ЮНИСЕФ в Беларуси Виктория Лозюк, основные причины таких мыслей чаще всего связаны с чувством одиночества, конфликтами с родителями (особенно с отцом), отсутствием смысла жизни, несчастной любовью, неприятностями с учебой, конфликтами со сверстниками, потерей близкого человека.

Как отмечают эксперты ВОЗ и ЮНИСЕФ, Беларусь не уникальна в этом вопросе. По данным аналогичных исследований в европейских странах, распространенность депрессивной симптоматики среди молодежи 15—19 лет колеблется от 7,1% в Венгрии до 19,4% в Израиле, суицидальных мыслей — от 15% в Армении до 43,8% в Латвии со средним значением в 30,8% в 17 европейских странах.