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Белорусские врачи общей практики смогут предоставлять пациентам психологическую помощь

15.11.2019 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

В ближайшее время в Беларуси заинтересованные ведомства планируют разработать комплексный план по профилактике суицидов. Об этом на пресс-конференции в Национальном пресс-центре сообщил представитель ВОЗ в нашей стране Батыр Бердыклычев.

Белорусские врачи общей практики смогут предоставлять пациентам психологическую помощь

По его словам, в нашем обществе все еще сохраняется стигма темы самоубийств, есть проблемы с обучением специалистов, способных распознавать признаки суицидального поведения у подростков и взрослых, с доступностью их услуг (особенно в первичном звене). Кроме того, необходимо отрегулировать вопрос, связанный с повсеместной доступностью средств, используемых людьми при совершении самоубийств.

— На сегодня определены несколько моментов, над которыми мы будем работать со всеми заинтересованными партнерами. По линии медицины это в первую очередь обучение врачей общей практики предоставлению психологической помощи пациентам. Дальше — повышение общей грамотности населения в целом по данной проблеме, а также специалистов, которые принимают решения в отношении категории лиц, с ней связанных, — добавил Батыр Бердыклычев.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар подчеркнул, что важно не только физическое, но и психическое здоровье наших детей. И нельзя допускать ситуации, когда 19% подростков (то есть каждый пятый) считаются уязвимыми по тем или иным причинам (инвалидность, социальное сиротство, психологические проблемы).

Напомним, согласно данным социсследования проблем психического здоровья и суицидального поведения подростков и молодежи в Беларуси, проведенного ЮНИСЕФ совместно с Министерством здравоохранения и Министерством образования, у 26,1% респондентов (всего опрашивалось 3600 человек) возникали мысли о самоубийстве.

Источник: sb.by

 
 
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В ближайшее время в Беларуси заинтересованные ведомства планируют разработать комплексный план по профилактике суицидов. Об этом на пресс-конференции в...
 
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