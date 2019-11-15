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Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться

15.11.2019 23:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  20 ноября мини-футбольный клуб «Столица» начнет выступление в элитном раунде Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нашей группе D: украинский «Херсон», чешская «Спарта Прага» и очевидный фаворит четверки – испанская «Барселона». Кроме того, в расписании у футболистов «Столицы» значатся еще и республиканские соревнования.

Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться

16 ноября команда сыграет с «Минском» в рамках девятого тура чемпионата Беларуси. Несмотря на то, что соперник дебютант этого турнира, а совсем скоро три матча Лиги чемпионов, расслабляться и как-то беречь себя команда не намерена.

Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться

Евгений Осинцев, главный тренер МФК «Столица»:
Здесь ты выходишь и должен играть каждую игру на 100 %, чемпионат это или Лига чемпионов. Не имеет значения, аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться. Поэтому, конечно же, требование будет одно: выходить и максимально работать, добиться положительного результата.

А когда ты максимально сконцентрирован и собран максимально, это залог того, что ты не получишь травму и все будет хорошо.

Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться

Подопечные Евгения Осинцева начнут выступление в элитном раунде матчем против чемпиона Украины «Херсона». Команды уже встречались ранее – в первом для «Столицы» элитном этапе Лиги чемпионов. Тогда белорусы уступили: 3:7. Теперь же у клуба есть отличная возможность взять реванш при родных трибунах. Встреча пройдет 20 ноября на площадке спорткомплекса «Уручье». Начало в 19:30.

Евгений Осинцев: аутсайдер или «Барселона», ты должен выходить и выкладываться

Люди в материале: Евгений Осинцев
 
 
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Новости Беларуси.  20 ноября мини-футбольный клуб «Столица» начнет выступление в элитном раунде Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В нашей группе D:...
 
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