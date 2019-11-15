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Игорь Папруга о подготовке к матчу с «Райн Левен»: слабых сторон у команды нет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб «СКА» готовится провести первый матч третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
В соперниках немецкий клуб «Райн Левен». Фаворита определить несложно – «львы» гранды на мировой арене, к тому же они дважды выигрывали Бундеслигу: в 2016 и 2017 годах. Тем не менее, тренерский штаб «армейцев» вовсе не сдался на милость победителя. В домашних стенах белорусы надеются дать бой именитому оппоненту.
Игорь Папруга, главный тренер ГК «СКА-Минск»:
Матч СКА-«Райн Левен» пройдет в воскресенье, 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 17:30.
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Новости Беларуси. Минский гандбольный клуб «СКА» готовится провести первый матч третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». В...
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