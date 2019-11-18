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Геннадий Владыко стал новым начальником управления образования Лидского райисполкома
Источник материала: Lida.Info
Начальником управления образования Лидского райисполкома назначен Геннадий Владыко. До этого он 25 лет был директором Дитвянской школой.
Новый руководитель и у сельхозпредприятия «Ёдки-Агро». Им стал Дмитрий Коховец, который работал в Щучинском районе директором «Совхоза «Большое Можейково».
Сельхозпредприятие «Белица-Агро» возглавил Виктор Синкевич, ранее занимавший должность главного инженера на Щучинском маслосырзаводе, сообщает
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Начальником управления образования Лидского райисполкома назначен Геннадий Владыко. До этого он 25 лет был директором Дитвянской школой. Новый руководитель и у...
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