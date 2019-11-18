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Геннадий Владыко стал новым начальником управления образования Лидского райисполкома

15.11.2019 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

Геннадий Владыко стал новым начальником управления образования Лидского райисполкома

Начальником управления образования Лидского райисполкома назначен Геннадий Владыко. До этого он 25 лет был директором Дитвянской школой.

Новый руководитель и у сельхозпредприятия «Ёдки-Агро». Им стал Дмитрий Коховец, который работал в Щучинском районе директором «Совхоза «Большое Можейково».

Сельхозпредприятие «Белица-Агро» возглавил Виктор Синкевич, ранее занимавший должность главного инженера на Щучинском маслосырзаводе, сообщает Liderfm.by.

 
 
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Начальником управления образования Лидского райисполкома назначен Геннадий Владыко. До этого он 25 лет был директором Дитвянской школой. Новый руководитель и у...
 

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