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Автомобиль такси сбил людей на переходе и пытался скрыться

16.11.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По информации очевидцев автомобиль такси сбил мать и ребёнка на пешеходном переходе на перекрёстке ул. Гродненская и Московская 15 ноября 2019 года в 21.35.

Автомобиль такси сбил людей на переходе и пытался скрыться

Данную информацию нам удалось подтвердить благодаря камере Элнет.

Нам пришлось сделать запись с экрана, чтобы оперативно предоставить читателям видео происшествия. Позже появится более качественная запись.

Три человека переходили проезжую часть по пешеходному переходу, когда со стороны Стафеева выехали автомобили для поворота налево. Обзор таксисту заслонил грузовик, оба практически остановились, а пешеходы как раз ускорились. И внезапно такси начинает движение, сбивает троих пешеходов. Впрочем, всем удаётся добраться до тротуара и оказаться в безопасности. Один из пешеходов, по всей видимости, мужчина, садится в проезжавший мимо автомобиль и бросается в погоню, которая, как нам стало известно, увенчалась успехом. Водитель такси остановился чуть дальше.

К слову, раньше со Стафеева можно было поворачивать только с одной полосы, но совсем недавно выделили две. Конечно, это не оправдывает водителя такси - он должен был остановиться и убедиться, что люди прошли. Однако, нам уже известны случаи, когда новшества внезапно отменяют из-за какого-то происшествия.

Предварительно - с пострадавшими всё будет хорошо, они пострадали, но не сильно. Медики оказали им помощь, а на месте событий работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГАИ.

 
 
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  По информации очевидцев автомобиль такси сбил мать и ребёнка на пешеходном переходе на перекрёстке ул. Гродненская и Московская 15 ноября 2019 года в 21.35. Данную...
 
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