«Парк Челюскинцев»: престиж и комфорт в самом центре столицы

Источник материала: Виртуальный Брест





Престиж – слово красивое, от которого веет определенной элитарностью. Уникальность предложения крупнейшего белорусского застройщика как раз в том, что позволить себе квартиру в престижном жилом комплексе «Парк Челюскинцев» могут многие белорусские семьи со стабильным доходом. Во многих городах мира такая роскошь обычным жителям попросту недоступна.

Столичная недвижимость, расположенная у парков и скверов, считается элитной и ценится очень высоко. Так, просторные апартаменты в Лондоне с видом на Гайд-парк или такие же в Нью-Йорке с видом на Центральный парк обойдутся покупателю в десятки миллионов фунтов или долларов. А скромная студия с панорамой на Люксембургский сад в Париже вполне может стоить миллион евро.

Престиж – это признанная общественная значимость объекта. В понятие престижности жилья вкладывается и его месторасположение, и потребительские качества, и инфраструктура района, и даже социальный статус соседей. С учетом того, как не хватает современным горожанам общения с природой, зелени и свежего воздуха по утрам, жилье у границ городских парков по определению становится самым престижным.

Тем более, что просторный парк в центре города – большая редкость в мире! Центральный парк Нью-Йорка с его 340 га площади или Гайд-парк Лондона, у которого 142 га, – жемчужины в плотной городской застройке. А Люксембургский сад с его 26 га считается самым крупным городским парком Парижа, ведь Версаль – это уже совсем другой муниципалитет и десятки километров от центра столицы. Парк Гуэль (17 га) в Барселоне – это тоже совсем не Рамбла, а парк Кекенхоф (32 га) от Амстердама вообще в 50 километрах – как Логойск от Минска.

Белорусской столице в этом плане неизмеримо повезло. Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – это 175 га настоящего леса в самом центре города. Специалисты безошибочно называют этот уголок Минска одним из самых чистых и благополучных с точки зрения экологии в городе.









Парк Челюскинцев и Ботанический сад Национальной академии наук – прекрасное место для прогулок

И именно здесь, на проспекте Независимости, у самых границ лесного массива в центре города, строится жилой комплекс «Парк Челюскинцев» .





Жилой комплекс «Парк Челюскинцев» расположен у самых границ парка Челюскинцев и Ботанического сада

В шаговой доступности – вся инфраструктура центра столицы: сразу две станции метро, гимназии, школы и детские сады, поликлиники и Первая городская больница, магазины и рестораны, кафе и кинотеатры. Буквально по соседству – спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» и аквапарк «Фристайл» с их бассейнами, саунами, тренажерными залами и боулингом.









Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский»

Две остановки на метро – до самого большого торгово-развлекательного центра страны «Дана Молл» и Национальной библиотеки, две остановки в другую сторону – до знаменитого Комаровского рынка. Прогуляться отсюда по проспекту – одно удовольствие, а велодорожка размечена прямо у комплекса.

Комплекс «Парк Челюскинецв» обладает рядом неоспоримых достоинств:

– более 20 типов квартир от 32 до 87 кв. метров со свободной планировкой;

– высота потолков от 2,7 до 3 метров;

– панорамное остекление с тонировкой под бронзу;

– лифты от ведущего мирового производителя компании OTIS.









Все квартиры свободной планировки, с панорамными окнами и застекленными лоджиями





Современные лифты фирмы OTIS

Входные группы оборудованы пандусами, а дизайнерские лобби – с местом для консьержа, санитарными комнатами с пеленальным столиком, гостевой зоной местом для хранения велосипедов и колясок.

















Дизайнерское лобби с местом для консьержа, зоной ожидания гостей и санитарной комнатой

Весь комплекс «Парк Челюскинцев» – это пространство, созданное для комфортной жизни. Здесь будет располагаться встроенный детский сад с собственной территорией для безопасности воспитанников, теплый подземный паркинг на 190 мест, наземные автостоянки, детские и спортивные площадки, велодорожки и велопаркинги, огороженная территория и видеонаблюдение.





Встроенный детский сад в комплексе «Парк Челюскинцев»





Территория комплекса ограждена художественным дизайнерским ограждением высотой 2 метра и оборудована камерами видеонаблюдения

Первые два этажа комплекса – коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости, а значит, очень скоро прямо в комплексе «Парк Челюскинцев» будут работать кафе и салоны красоты, магазины и бутики, объекты сферы услуг и туризма.





Коммерческие помещения с выходом на проспект Независимости расположены на первых двух этажах комплекса

И вся роскошь престижного комплекса «Парк Челюскинцев» – прямо у границ одного из самых больших парков мира, расположенных в центре города!

Не случайно в офисе продаж застройщика всегда многолюдно – приобрести квартиры в «Парке Челюскинцев» мечтают многие.

Для Станислава Орлова желание жить у границ парка Челюскинцев обернулось покупкой 30-метровой студии на 11 этаже строящегося комплекса.





Станислав Орлов

– Мне понравилось, что квартира – свободной планировки, на высоком этаже, с хорошим видом. Отличное расположение – спокойная, тихая зона города. Сам дом красивый, и метро рядом. Предложений в городе, конечно, много, но само место - парк Челюскинцев! - говорит о многом. Меня цена устроила. Тем более, что застройщик предлагает и рассрочку на выбор, – рассказывает Станислав.

Сейчас Станислав живет в районе универсама «Рига» и не собирается перебираться в другой конец города - парк Челюскинцев для него ближе.

– Здесь у меня детство прошло, поэтому районы ближе к окраинам я даже не рассматривал. Я знаю, что в шаговой доступности – СОК «Олимпийский», кинотеатры, кафе. Это все рядом, и для меня это важно, – признается мужчина.

Валерий Дробышевский, возможно, будет соседом Станислава - он покупает трехкомнатную квартиру тоже на одиннадцатом этаже.





Валерий Дробышевский

– Из всех вариантов мне больше всего понравился комплекс «Парк Челюскинцев». Рядом - парк, Ботанический сад, в шаговой доступности метро. И, конечно, развитая инфраструктура по образованию, медицинскому обслуживанию, – говорит Валерий.

По признанию мужчины, бюджетным это предложение на фоне других новостроек в городе не назовешь, но квартира в таком месте и не может быть дешевле, чем на краю города.

– Мы взвешивали все «за» и «против». Были и более доступные предложения, но не было рядом парка, не было городского центра. У нас сегодня квартира в Уручье, но нужно развиваться, самосовершенствоваться и улучшать свою жизнь, поэтому мы посчитали, что пришло время для перемен, – справедливо рассуждает Валерий.

Одним из существенных факторов для принятия решения о покупке квартиры Валерий Дробышевский называет партнерские кредитные программы с четырьмя ведущими банками страны, которые предлагает «Дана Холдингз».

– Мы продали старую квартиру для первого взноса, а на часть стоимости новой будем использовать партнерский кредит – здесь комфортные условия по процентной ставке, – рассказал покупатель.

Действительно, финансовые инструменты, которые предлагает покупателям застройщик, позволят сделать реальностью мечту о квартире для многих семей с постоянным доходом. Речь идет о беспроцентной рассрочке от застройщика на четыре года, а также выгодных кредитных программах сроком до 20 лет и до 90% стоимости жилья. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или, по другой программе, 6,99% годовых на первые два года – и это лучшее предложение на рынке!