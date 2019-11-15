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Женщина попала под колеса «МАЗа» в Барановичах
16.11.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло днем 15 ноября на улице Слонимское шоссе.
Фото: Александр КОРОБ
По словам очевидцев, грузовик ехал со стороны улицы Бадака. В это время вне пешеходного перехода дорогу стала переходить женщина. Водитель «МАЗа» попытался остановить машину, но все равно зацепил пешехода.
Женщину в больницу увезла скорая помощь. По факту ДТП проводится проверка.
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
Фото: Александр КОРОБ
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ДТП произошло днем 15 ноября на улице Слонимское шоссе. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, грузовик ехал со стороны улицы Бадака. В это время вне...
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