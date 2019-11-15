ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Женщина попала под колеса «МАЗа» в Барановичах

16.11.2019 06:22 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло днем 15 ноября на улице Слонимское шоссе.

Женщина попала под колеса «МАЗа» в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

По словам очевидцев, грузовик ехал со стороны улицы Бадака. В это время вне пешеходного перехода дорогу стала переходить женщина. Водитель «МАЗа» попытался остановить машину, но все равно зацепил пешехода.

Женщину в больницу увезла скорая помощь. По факту ДТП проводится проверка.

Женщина попала под колеса «МАЗа» в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Женщина попала под колеса «МАЗа» в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Женщина попала под колеса «МАЗа» в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

Женщина попала под колеса «МАЗа» в Барановичах

Фото: Александр КОРОБ

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  ДТП произошло днем 15 ноября на улице Слонимское шоссе. Фото: Александр КОРОБ По словам очевидцев, грузовик ехал со стороны улицы Бадака. В это время вне...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Во славу общей Победы». Во Всехсвятском храме прошёл концерт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика