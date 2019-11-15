Иван Жук, первый заместитель председателя облисполкома: «Эффект от работы по наведению порядка на земле есть, но планов еще много»

Источник материала: Полымя





В представительный форум вылилось выездное совещание по наведению порядка на территории области.

И не только благодаря широкому кругу участников из числа руководства областных комитетов и управлений, райисполкомов области и всех заинтересованных служб, но и благодаря охвату сразу трех районов: Сморгонского, Островецкого и Ошмянского. Принимающей стороне было что показать, представителям областных служб и специалистам из других районов – чему поучиться. Опыт работы одних субъектов хозяйствования по поддержанию порядка на земле, благоустройству прилегающей территории и содержанию ее в надлежащем состоянии стал примером для других. При этом поставлены серьезные задачи. На пленарном заседании, в котором приняли участие первый заместитель председателя облисполкома Иван Жук и председатель Сморгонского райисполкома Геннадий Хоружик, разговор состоялся принципиальный.

Есть чему поучиться

На Сморгонщине МТК «Сосновка» филиала «Жодишки» Сморгонского комбината хлебопродуктов – один из таких животноводческих комплексов, где производство не отделяют от порядка. Работающий с 2011 года комплекс на 777 дойных коров почти стопроцентно дает молоко сорта экстра. Чистота и порядок в коровниках и на территории.













Приятные впечатления остались и от мехдвора «Вишнево» КСУП «Совбел 2016». В прошлом году на его территории была построена баня, куда, кстати, могут приходить и жители деревни, оборудована комната для приема пищи, подведена вода, открыт класс охраны труда. Позаботились не только о людях, но и о технике – ее спрятали под добротные навесы. Только на наведение порядка на этом мехдворе в прошлом году было затрачено около 75 тысяч рублей.













Рекультивация мини-полигонов с перспективой высадить на этих землях лесные насаждения – еще один опыт, который стоит перенять. О мини-полигоне «Вишнево» сегодня напоминает разве что его название. Трудно поверить, что на месте ровного поля еще недавно были кучи мусора. В результате строительства нового производства предприятие «Кроноспан» производило большую выемку грунта, который они и перевезли на этот полигон, таким образом захоронив свалку. Вскоре здесь будет высажен лес. По такому пути пошли и на других мини-полигонах, на сегодняшний день из 74 существовавших несанкционированных свалок в районе осталась только одна, да и та будет ликвидирована до конца года.









Встречают по одежке…

Как отметил Иван Жук, штабы по наведению порядка на земле будут проводить раз в квартал. Раньше практиковали такой разговор в формате видеоконференции, однако выездные заседания доказали свою эффективность.





– Заканчивается объявленный Главой государства второй Год малой родины, в течение которых большое внимание уделялось наведению порядка на земле. Эффект от нашей работы есть, – подчеркнул Иван Жук. – Мы облетаем территорию области на самолете и видим, как на земле в сельхозпредприятиях, на территории сельских Советов и в лесном хозяйстве с каждым годом порядка становится все больше. Надо признать, люди все еще оставляют мусор после производственной деятельности, в быту. Наша задача не только наводить порядок, но и вести воспитательную работу. Как все это делается, посмотрели сегодня в трех районах, где-то можно перенять опыт.

Внимание участников совещания еще раз было обращено на необходимость постоянной планомерной работы с неиспользуемыми сооружениями. В деревнях становится все меньше жителей, участки земли не обрабатываются, зарастают сорняками, а заброшенные дома становятся пожароопасными. Есть проблемы со сносом неиспользуемых домов как в общественном секторе, так и в частном. И с этим нельзя мириться.





– Заседание штаба приурочили к проведению областного праздника «Дажынкі», который состоится через неделю в Сморгонском районе. Гости праздника, уже направляясь в этот район, должны увидеть порядок на дорогах и в придорожных полосах, культуру земледелия на полях, приглядный вид зданий и сооружений, – отметил Иван Алейзович.

Не ждать предписаний





– За девять месяцев текущего года территориальными органами Минприроды области по вопросам наведения порядка на земле проведено 2506 обследований, 1493 мониторинга, в ходе которых выявлено порядка 5600 нарушений. Установлено 83 факта причинения вреда окружающей среде, – доложил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык.

Участникам совещания продемонстрировали фото объектов во всех районах области, где сотрудники природоохранного ведомства нашли нарушения. Не вывезенные контейнеры с мусором в населенных пунктах и на кладбищах, захламленная территория предприятий, свалки в садовых товариществах, гаражных кооперативах и лесных массивах… Тут же были и позитивные фото: порядок уже везде наведен.





– С каждым годом порядка становится все больше, но работы еще много, – отметил Василий Шлык. – Проблемы, которые мы выявляем, тут же решаются. Но почему-то именно контролер должен указать на нарушение, так быть не должно. Работа по наведению порядка на земле продолжается и находится на постоянном контроле исполнительных комитетов.

Иван Жук еще раз подчеркнул, что природоохранный комитет следит за состоянием водных объектов, чистотой земли и воздуха, сохранением объектов растительного мира и биоразнообразия, решает другие глобальные вопросы экологии, а порядком должны заниматься все на своих местах.





К раздельному сбору мусора

Особое внимание в области уделяется извлечению вторичных материальных ресурсов из состава коммунальных отходов, по которым целевые показатели доведены Государственной программой «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2016–2020 годы. Так, в 2019 году собрано 66 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов, что составляет 77,4 процента от планового задания.

Генеральный директор ГО «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский заметил, что в отдельных хозяйствах и организациях еще используют неприспособленные контейнеры. К слову, в областном центре коммунальники пошли на то, чтобы в частном секторе обеспечить все домовладения индивидуальными контейнерами. На следующий год контейнеры для раздельного сбора мусора получат жители частных домов в райцентрах.





Контроль не ослаблен

Более 40 тысяч объектов и территорий населенных пунктов обследованы санитарно-эпидемиологической службой, о чем рассказал заместитель главного врача областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Александр Руфкин. Руководителям выдано почти 8 тысяч предписаний и рекомендаций об устранении нарушений.

О том, какая работа проводится по освоению и вовлечению в оборот неиспользуемых земель, рассказал начальник главного управления землеустройства облисполкома Николай Ситько.

О формировании плана по наведению порядка на территории области на 2020 год доложил на совещании заместитель председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Адаменко. Он же огласил итоги областного смотра-конкурса по наведению порядка на земле и благоустройству территории населенных пунктов. Первое место занял Сморгонский район, второе – Зельвенский, третье – Островецкий. Награждение победителей пройдет в рамках областного фестиваля-ярмарки тружеников села «Дажынкі-2019».

Берестовицкий район





До





После

Волковысский район





До





После

Вороновский район





До





После

Гродненский район





До





После

Дятловский район





До





После

Зельвенский район

До





После

Ивьевский район





До





После

Кореличский район





До





После

Лидский район





До





После

Мостовский район

До

После

Новогрудский район





До





После

Островецкий район





До





После

Ошмянский район





До





После

Свислочский район

До





После

Слонимский район





До





После

Сморгонский район









После

Щучинский район





Источник: grodnonews.by (текст: Ирина АНИКЕВИЧ, фото: Михаил ИСАЧЕНКО)