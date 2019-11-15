Оказывается, недавно у Дворца спорта хотели ставить большое колесо обозрения. Что пошло не так?

Источник материала: Tut.by

В 2018 году в Мингорисполкоме появилась идея установить на набережной возле Дворца спорта большое колесо обозрения высотой в 110−120 метров, что в два раза выше колеса обозрения в нашем парке Горького и всего на 20 метров ниже знаменитого «Лондонского глаза». К концу прошлого года уже была готова визуализация возможного проекта, но, как оказалось, ему пока не суждено сбыться. Что произошло, разбирался REALTY.TUT.BY.



Колесо обозреняи в Лондоне. Фото: pixaby.com

Идея установить на набережной у Дворца спорта колесо обозрения принадлежит бывшему председателю Мингорисполкома Андрею Шорцу. Предполагалось, что оно станет точкой притяжения людей по примеру таких же объектов в Лондоне, Гданьске и других городах Европы.

Далее одна из белорусских архитектурных компаний разработала визуальную концепцию колеса обозрения у Дворца спорта. Предлагаемая высота — 110−120 метров. Для сравнения — высота колеса обозрения в парке Горького — 54 метра, знаменитого «Лондонского глаза» — 135 метров. Визуализация руководству Мингорисполкома понравилась.

— С этого колеса обозрения бы открывался вид не только на центр города, но и на весь водно-зеленый диаметр, — говорит знакомый с проектом человек.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Правда, чтобы двигаться дальше, эту концепцию надо было согласовать с Александром Лукашенко, а потом решать, реализовывать ее за бюджет или за деньги инвестора. Но сделать этого не успели, потому что Андрея Шорца в ноябре 2018 года сняли с должности.

Новый же председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак решил не представлять президенту разработанную при предшественнике концепцию. Да и вообще, от идеи установки колеса обозрения у Дворца спорта отказался. По словам знакомых с ходом процесса источников, его подход такой — если и устанавливать новое колесо обозрения, то только в парке и только за счет инвестора. Сейчас Мингорисполком, судя по всему, должен будет разработать инвестплощадку (или несколько) под это дело.



Фото: pixaby.com

А если и ставить колесо, то где?

Судя по всему, потенциальным местом для установки колеса явно будет не парк Горького, ведь нынешнее колесо обозрения нормально проработает там еще 7−10 лет. Поэтому в качестве возможной локации такого объекта один из собеседников TUT.BY называет парк Уго Чавеса. Но на что там смотреть? На панельки Каменной Горки?

— Если установить там колесо высотой в 90 метров, то и смотреть будет на что, и объект окажется гораздо прибыльнее, нежели в любой другой точке города. В Каменной Горке — 100 тысяч населения и много детей, а во всем Фрунзенском районе вообще 450 тысяч людей живет, — объясняет собеседник портала.

А что говорят сторонники и противники колеса у Дворца спорта?

Как и у многих проектов, у идеи колеса возле Дворца спорта есть и сторонники, и противники.

Сторонники говорят, что такой объект в таком месте стал бы еще визитной карточкой Минска, а с колеса открывались бы отличные виды. Также, по их мнению, под этот проект было бы реально найти инвестора, а также увязать колесо в симбиозе с развлекательным комплексом у его подножия, сделав объекты взаимодополняемыми и взаимопривлекающими посетителей.

Противники же считают, что на набережной в районе Дворца спорта и без колеса мало места. К тому же, по их мнению, такой масштабный объект в таком месте будет выбиваться из общего ансамбля главного проспекта страны, которым для власти де-факто стал проспект Победителей.