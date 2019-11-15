Как провести единственный выходной в Минске? Вот 7 симпатичных идей

Источник материала: Tut.by

Иногда за крутой отдых приходится расплачиваться рабочими субботами. Ну ничего, AFISHA.TUT.BY подготовила для вас гид по лучшим ивентам на эти полтора выходных дня. В этом помогла статистика всех мероприятий на уикенд на нашем сервисе: в каждом разделе «Кино» , «Концерты» , «Спектакли» , «Выставки» , «Другое» ) мы выделили страницы, которые минчане чаще всего просматривали в период с 11 по 15 ноября. Кайфуйте!

Шикануть на «Гастрофесте»





Когда: все выходные Где: в 20 минских кафе и ресторанах Сколько: 28 рублей

С 12 ноября в Минске проходит новый гастрофестиваль . В этот раз его тема — Seafood, то есть 20 заведений-участников предлагают гостям блюда из морепродуктов. Стоимость всех сетов по традиции единая, на этот раз — 28 рублей. О том, что предлагают попробовать, можете почитать тут — там же найдете уйму аппетитных сетов. В общем, ни в чем себе не отказывайте.

Сходить на премьеру в кино — «Ангелы Чарли»

Когда: с 14 ноября Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Берестье», «Дом кино», «Киев», «Комсомолец», «Салют», «Мир», «Октябрь», «Москва», «Ракета» Сколько: от 5,50 рубля КУПИТЬ БИЛЕТ

Киноновинка — прямое продолжение одноименного сериала и третий полный метр франшизы «Ангелы Чарли». Обратите внимание, не перезапуск. Бэнкс берется ставить комедийный боевик по собственному сценарию, продюсирует ее с бывшим «ангелом» Дрю Бэрримор и другими. И, судя по всему, у нее получается симпатичное зрительское кино про крутых девчонок. Уж извините, отдельной причиной взять квиток в кино вынесем Кристен Стюарт, которая невозможно как хороша везде, а тут — в нескольких разных образах — так вообще.

Полный график кинопремьер Минска

Посмотреть спектакль с Бузовой



Фото: pg21.ru

Да-да-да, Оля Бузова еще и актриса. Уже в это воскресенье она покажет себя и в этой роли. Вместе с ведущей «Дома-2» на сцене появятся Антон Лирник — резидент Comedy Club, Евгений Никишин и Сергей Писаренко — участники команды КВН «Уездный город». В центре истории — милая Полина, которая мечтает жить долго и счастливо в замке прекрасного принца. Идеал ее мужчины — добрый, решительный, щедрый, сильный, обожающий свою избранницу человек. И вот он появляется на горизонте. Думаете, стандартная завязка женского романа? Отнюдь! Спектакль «Мужчина нарасхват» — это несколько другая история.

Что смотреть в минских театрах

Пошуметь на концерте Skillet



Фото предоставлено организаторами

Когда: 16 ноября, 19.00 Где: Prime Hall Сколько: танцпол — 85 рублей, сектора от 80 до 100 рублей КУПИТЬ БИЛЕТ

Группа Skillet возвращается в Минск. Соскучились? Это, к слову, одна из самых успешных рок-групп XXI века. С 1996 года группа успела записать 9 полноформатных альбомов. На сегодняшний день по всему миру продано более 11 миллионов копий дисков Skillet, плюс за свою историю ребята были номинированы на множество престижных премий, таких как Grammy, Dove Awards, WMA и BMI. Презентация нового альбома рокеров из группы Skillet состоится уже сегодня. Приходите послушать лучшие хиты коллектива.

Все концерты в Минске и регионах

Ремарка от AFISHA.TUT.BY: мы очень удивились, но в топ популярных среди минчан событий попал концерт Инны Афанасьевой . Если народ правда так ее любит, не видим причин об этом молчать. Вечером 16 ноября эстрадная певица выступит во Дворце Республики, за билеты придется отдать от 27 до 57 рублей.

Сжечь подошвы на вечеринке



Фото использовано в качестве иллюстрации.

Сегодня вечером в «Ў баре» пройдет необычная вечеринка, посвященная презентации Hennessy Very Special Limited Edition by Felipe Pantone. Вас ждет возможность не только попробовать коктейли (первый напиток включен в стоимость билета), но и примерить на себя роль художника. Фото с тематической арт-инсталляцией, оригинальные тату в стиле новинки Hennessy — все это на самой творческой улице города. Ведущий — Андрей Бонд, музыкальный хедлайнер — Dj Даша Пушкина.

Ночная жизнь столицы: все вечеринки Минска

Выбраться на лучшую выставку месяца



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: все выходные, 11.00 — 20.00 Где: Дворец искусств Сколько: бесплатно

В конце октября в пространстве ZAL #2 открылась фотовыставка «Змена» с работами одного из самых талантливых и выдающихся фотожурналистов в истории Беларуси — Сергея Брушко. «Змена» — документальное отображение эпохального периода в истории нашей страны: конец 1980-х — начало 1990-х, время перестройки и первых лет независимости, время свободы и перемен, время, когда все казалось возможным. Если хотите хоть что-то понимать об истории своей страны, выставку нужно обязательно посетить.

Все выставки Минска — в одном месте

Открыть для себя новое место



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Когда: с 8.00 до 23.00 с понедельника по четверг, с 8.00 до 02.00 в пятницу, с 10.00 до 02.00 в субботу и с 10.00 до 23.00 в воскресенье. Где: пр. Победителей, 110 Некоторые позиции из меню: тартар говядина / острый айоли / луковый мусс — 18 рублей; салат с перепелкой / рикотта / шпинат — 22 рубля; тыквенный суп / краб / эстрагон — 18 рублей; каштановый суп / страчителла / трюфель — 30 рублей; жженая капуста / берблан / красная икра — 17 рублей

В конце прошлой недели на проспекте Победителей открылся ресторан Bloom eatery. Проект позиционируется как сomfort kitchen, что означает «кухня на каждый день». Владелец заведения много путешествует, и во время одной из поездок у него появилась мысль создать в Минске ресторан с такой атмосферой, будто он находится не в Беларуси вовсе. Дизайном занималась Йова Ягер — соосновательница киевской студии Kleydesign. Показываем интерьер нового гастрономического места и заглядываем в меню — в этом материале.

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