«Мастера своего дела» не перестают удивлять. Самые свежие строительные ляпы на «Доске позора»

Источник материала: Tut.by

«Мастера своего дела» не перестают удивлять своим уровнем профессионализма. Читатели в недоумении — как можно так относиться к своей работе? Смотрите, какие примеры пофигизма они прислали на «Доску позора».

Полоцк, улица Мариненко. Здесь после публикации на «Доске позора» ливневку исправили — опустили ниже, чтобы вода стекала.





После публикации 13 октября остановку «Шепичи» в Минске заасфальтировали. Но сделали это своеобразно: асфальт уложили ровно до афишной тумбы, сколько видно на фото, а то, что не было видно за тумбой — оставили как есть.









Минск, улица Ландера, перед домом 68. На детской горке починили дырки внизу спуска — прибили кусок фанеры. Как теперь детям кататься? «Мало того, что она не скользит, она же рвет одежду!» — возмущается автор фото.





Жители улицы Вильчковского в Барановичах дожидались ремонта дороги и нового тротуара возле детского сада № 20. В октябре 2019-го дорогу и тротуар отремонтировали. Теперь там такая лужа. Сразу за пешеходным переходом — вход в детский сад. После дождя родителям и воспитанникам зайти в учреждение — тот еще квест.









В Бресте во дворе улиц Карбышева и Мицкевича при замене коммуникаций и последующем благоустройстве территории оставили единственный подход к дому в таком состоянии.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Одинцова. Место, где пешеходная дорожка примыкает к тротуару, возле дома № 31, корпус 3, после каждого дождя тонет в луже, и люди вытаптывают газон, обходя ее. После обращения в 115.бел жители двора получили ответ: «Поставлено в план работ, при условии выделения финансирования».



Фото предоставлено читателем

Боровляны, улица 40 лет Победы. Один из дворов с детской площадкой, в котором не первый год прекрасно функционировали мощеные пешеходные дорожки. Пользовались ими пешеходы, велосипедисты и мамы с колясками. И вдруг кому-то, возможно даже с инженерным, строительным или архитектурным высшим образованием, пришло в голову установить ограждение. Зачем?





























Минск, улица Клары Цеткин, рядом со зданием факультета журналистики БГУ. Когда мода на заборы в самом разгаре, а денег нет, но очень хочется.



Фото предоставлено читателем

Дорожки на улице Есенина, 63, в Минске. Нам сообщают, что эти лужи здесь уже много лет стоят.



Фото предоставлено читателем

Минск, Старовиленский тракт, 93. Местные жители сообщают, что когда-то на месте асфальта росли тюльпаны…



Фото предоставлено читателем

Минск, переулок Корженевского, первый подъезд. Сообщается, что в феврале 2019-го здесь ЖЭУ № 4 Октябрьского района сделало ремонт. За это жильцы заплатили в среднем по 160 рублей с квартиры (их в подъезде 24). Общая стоимость ремонта — примерно 3840 рублей. Результатами жильцы недовольны: оконные рамы не закрываются и составлены из кусков стекла, покрашены неаккуратно, над каждым лифтом и на стенах подъезда торчат провода, краска со стен уже отваливается, в подъезде грязь после ремонта. Кажется, люди рассчитывали на что-то большее.



































Минск, улица Карвата. Год прошел после ремонта дорожек, а лужа не пропала.



Фото предоставлено читателем

Жители Столбцов продолжают бороться за безбарьерную среду. Вот какие у них бордюры на улице Центральной.



Фото предоставлено читателем

Смолевичский ЖКХ построил и благоустроил новую дорогу в деревню Дубовики — выкопали траншею и засыпали ее мелким песком, которого хватило не на всю дорогу, а только на часть. При этом щебень или гравий, которым должны были бы засыпать сверху, до Дубовиков не доехал.





Туалет на автостанции Воложина. Слив бачка оригинальный — просто веревочка.



Фото предоставлено читателем

А это — уникальный унитаз-трон!



Фото предоставлено читателем

Мачулищи. Такая лужа постоянно стоит недалеко от детской площадки в городском поселке. Дренажная яма есть, стоковый желоб есть, но он сделан выше уровня воды в луже, поэтому не работает. Ситуация усугубляется, когда из канализации подтекают хозфекальные воды в этот «бассейн».









Ремонт дорожки во дворе улицы Волоха, 53а, в Минске. Автор фото рассказывает, что строители сначала «раскопали грязь, потом положили асфальт в лужу, бордюры сделали из грязи и глины. А я им говорил, что опять болото будет». Теперь, когда пошли дожди, вот что стало с дорожкой — ее уровень ниже и она превратилась в реку.



Фото предоставлено читателем

Город Городок, пешеходный переход на улице Взгорье. Понизить бордюр здесь не смогли, зато не забыли наставить опор прямо посреди пешеходной дорожки.







Фото предоставлено читателем



Быхов. Жители одного из домов (точный адрес не указан) просили в местном ЖКХ сделать пандус для инвалида первой группы — женщина передвигается по улице с помощью ходунков. Пандус получился неполноценным — без перил. А без них пользоваться пандусом небезопасно.



Фото предоставлено читателем

Минск, Платонова, 21, первый подъезд. Фонарь расположен на уровне 170 см, провода не изолированы.



Фото предоставлено читателем

Минск, переулок Корженевского, 4. Вследствие перекладки коммуникаций всю старую плитку разбила и укатала в грунт тяжелая техника. После обращения в службу 115.бел строители положили плитку на 1/3 площадки без соблюдения технологических норм — без бордюров, без соблюдения уровня и уклонов, поэтому даже после маленького дождя это превращается в болото. Уровень грунта на 15−20 см выше уровня уложенной плитки. Видимо, считают, что все работы выполнены качественно, поэтому новые заявки через 115.бел закрываются.









А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту: stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — сообщайте нам об этом обязательно!