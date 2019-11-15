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На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

16.11.2019 00:23 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Российская Академия наук инициирует программу по сохранению и развитию коренных языков, ведь в огромной стране используют 277 языков и диалектов, 89 из них включены в систему образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Вопрос билингвизма наиболее актуален для регионов с высокой долей населения титульной национальности: например, Северного Кавказа, Якутии, Башкирии и Чувашии. Но почему вся эта история интересна и для нашей страны?

МАЗы на улицах Казани, роботы из Татарстана – для белорусских врачей. Об общих проектах и планах двух республик – репортаж СТВ

По лингвистическим следам из Беларуси в российский Татарстан отправилась Ксения Худолей.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Село Печищи, что в 50 километрах от Казани, столицы Татарстана, славится своим экстремально завораживающим ландшафтом. Сюда приезжают пополнить фотопортфолио, полюбоваться водной гладью Волги и с недавних пор прикоснуться к белорусскому культурному наследию.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Единственный в России музей Янки Купалы теперь не менее популярное для туристов место. Эта квартира стала последним домом, откуда в 42 поэт уехал, как потом оказалось, в свою последнюю командировку в Москву. Впрочем, символизмом это место наполнено и для хранителя памяти Купалы – заведующей музеем.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Римма Абызова, заведующая филиалом «Музей Янки Купалы» Национального музея Татарстана:
Это был десятый класс, в то время я была секретарем комитета комсомола и мне нужно было выступить от имени молодого поколения. Есть у меня и дома в архиве эти фотографии. Выступила, затем нас повели в экспозицию. И когда мы спускались, у меня сломался каблук. И мои одноклассники мимолетно пошутили: «Ну вот, Римма, тебе и оставаться в этом музее».

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Возможности поймать в Печищах двух культурных зайцев – белорусского и татарского – не упускает никто. И если уж международный мемориальный тандем не вызывает сложностей в понимании, то языковой барьер тем более не становится преградой. Любопытных местных радушно экскурсируют в белорусскую поэзию на татарском. Прикипевших сердцем к строкам Купалы даже приглашают на интерактив.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Римма Абызова:
Мы даже ставили фрагмент комедии «Павлинка» с учениками. Может быть, и дальше продолжим. И стараемся исполнять песни, написанные на слова Янки Купалы.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Частный случай показывает: найти лингвопонимание в интернациональных масштабах – не просто необходимость, а наше общее внутренне стремление. В стране, где мирно соседствуют сотни языков и диалектов, билингвизм стал стилем жизни.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Эльвира Левшевич, председатель международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»:
Более 130 национальностей проживает в Республике Татарстан. Мы привыкли, что с нами рядом живут и марийцы, и чуваши, и удмурты, и башкиры. У каждого свой язык.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Из 277 существующих в речевом обиходе России языков примерно треть в системе образования. Из этих 89 языков снова лишь треть для изучения обязательны, остальные с оговоркой «по желанию». Пункт «на свое усмотрение» стал на самом деле «по умолчанию», ведь большинство выбирают на родном языке не молчать.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Эльвира Левшевич:
Сегодня в Татарстане изучение татарского языка в средних школах поставлено на свободный выбор, то есть по желанию родителей. Но это не значит, что татарский язык в связи с этим пропадет. Любой человек, который принадлежит к этой нации, который дорожит этой нацией, он сохраняет свой язык.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Именно с таким глубоким убеждением «мы сами в ответе за свой языковой бэкграунд» на малую родину возвращаются тысячи коренных татар. Кто-то в гости к родным, кто-то в ностальгический тур.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Нина Максимова, экскурсовод Гильдии экскурсоводов республики Татарстан:
Экскурсии на татарском популярны. Во-первых, город притягивает к себе всех татар мира. Мечеть Кул Шариф считается главной мечетью всех татар мира, и поэтому, конечно, представители диаспор стараются приехать сюда, в Казань, побывать в мечети, посмотреть город. И они очень любят брать экскурсии на татарском языке.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Татарстан – яркий пример языкового благоразумия. И регионов, которые ценят и хранят свои корни, немало. Северный Кавказ, Якутия, Башкирия и Чувашия – все они нашли то самое билингвистическое равновесие. Нам, белорусам, это равновесие абсолютно понятно. Ведь мы не привыкли расставлять языки по ступеням приоритета.

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Ксения Худолей, корреспондент:
Халва, книга, деньги и даже победное «ура» слова, о татарском привкусе которых мы даже не догадываемся, хотя и часто их используем. Впрочем, для соседей, да и не только, в переводе не нуждаются наши «сябр», «калi ласка», «бацька». И так ли важны геолокации, калi цябе разумеюць нават тут, на татарскай зямлi?

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани

Люди в материале: Римма Абызова, Эльвира Левшевич, Нина Максимова, Ксения Худолей
 
 
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Новости России. Российская Академия наук инициирует программу по сохранению и развитию коренных языков, ведь в огромной стране используют 277 языков и диалектов, 89...
 
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