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На скольких языках говорит Россия и почему нам не грозят трудности перевода? Репортаж СТВ из Казани
Источник материала: СТВ
Новости России. Российская Академия наук инициирует программу по сохранению и развитию коренных языков, ведь в огромной стране используют 277 языков и диалектов, 89 из них включены в систему образования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вопрос билингвизма наиболее актуален для регионов с высокой долей населения титульной национальности: например, Северного Кавказа, Якутии, Башкирии и Чувашии. Но почему вся эта история интересна и для нашей страны?
Село Печищи, что в 50 километрах от Казани, столицы Татарстана, славится своим экстремально завораживающим ландшафтом. Сюда приезжают пополнить фотопортфолио, полюбоваться водной гладью Волги и с недавних пор прикоснуться к белорусскому культурному наследию.
Единственный в России музей Янки Купалы теперь не менее популярное для туристов место. Эта квартира стала последним домом, откуда в 42 поэт уехал, как потом оказалось, в свою последнюю командировку в Москву. Впрочем, символизмом это место наполнено и для хранителя памяти Купалы – заведующей музеем.
Римма Абызова, заведующая филиалом «Музей Янки Купалы» Национального музея Татарстана:
Возможности поймать в Печищах двух культурных зайцев – белорусского и татарского – не упускает никто. И если уж международный мемориальный тандем не вызывает сложностей в понимании, то языковой барьер тем более не становится преградой. Любопытных местных радушно экскурсируют в белорусскую поэзию на татарском. Прикипевших сердцем к строкам Купалы даже приглашают на интерактив.
Римма Абызова:
Частный случай показывает: найти лингвопонимание в интернациональных масштабах – не просто необходимость, а наше общее внутренне стремление. В стране, где мирно соседствуют сотни языков и диалектов, билингвизм стал стилем жизни.
Эльвира Левшевич, председатель международного общественного объединения «Татаро-башкирское культурное наследие «Чишма»:
Из 277 существующих в речевом обиходе России языков примерно треть в системе образования. Из этих 89 языков снова лишь треть для изучения обязательны, остальные с оговоркой «по желанию». Пункт «на свое усмотрение» стал на самом деле «по умолчанию», ведь большинство выбирают на родном языке не молчать.
Эльвира Левшевич:
Именно с таким глубоким убеждением «мы сами в ответе за свой языковой бэкграунд» на малую родину возвращаются тысячи коренных татар. Кто-то в гости к родным, кто-то в ностальгический тур.
Нина Максимова, экскурсовод Гильдии экскурсоводов республики Татарстан:
Татарстан – яркий пример языкового благоразумия. И регионов, которые ценят и хранят свои корни, немало. Северный Кавказ, Якутия, Башкирия и Чувашия – все они нашли то самое билингвистическое равновесие. Нам, белорусам, это равновесие абсолютно понятно. Ведь мы не привыкли расставлять языки по ступеням приоритета.
Ксения Худолей, корреспондент:
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Новости России. Российская Академия наук инициирует программу по сохранению и развитию коренных языков, ведь в огромной стране используют 277 языков и диалектов, 89...
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