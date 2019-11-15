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«Самый сексуальный мужчина» живет в США. «People» назвал своего фаворита, и это не голливудский мачо

16.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Титул «Самого сексуального мужчины», который каждый год присуждает журнал People, в этом году достался автору романтичного хита «All Of Me» и супругу модели Крисси Тейген — Джон Ледженд, и он принадлежит к совершенно другой категории звезд, потому его нельзя назвать классическим мачо, рассказывает Gazeta.ru

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от TheInsider.Az (@insider.az) 14 Ноя 2019 в 10:35 PST

Американский таблоид People назвал певца Джона Ледженда «самым сексуальным мужчиной в мире». 40-летний автор хита «All Of Me» и обладатель 10 премий «Грэмми» неожиданно для многих взял «награду», которую раньше присуждали Дуэйну «Скале» Джонсону, Дэвиду Бекхэму и — дважды — Джонни Деппу.

В прошлом году титул достался британскому актеру Идрису Эльбе, которому прочили роль Джеймса Бонда после ухода Дэниела Крейга. В своем интервью People Ледженд отметил, что сделать его секс-символом издания после Эльбы было несправедливо: «Все будут разбирать меня по кусочкам, чтобы проверить, достаточно ли я сексуален. К тому же я иду за Идрисом Эльбой, что нечестно и некрасиво по отношению ко мне!»

Исполнителя нельзя назвать классическим голливудским красавцем, да и говорить о счастливо женатом Ледженде как о самом сексуальном из ныне живущих мужчин тоже довольно странно. Поэтому на обложке журнала, объявившего Ледженда секс-символом, было написано «Как хороший парень получил все».

О том, что певца наградили титулом, американцам стало известно в эфире американской программы «Голос» — в этом сезоне Ледженд входит в состав жюри.

Ведущий вынес на сцену шорты с аббревиатурой «EGOTSMA», первая часть которой означает наиболее престижный и редкий голливудский набор наград, которые он получил («Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони»), а последние три буквы расшифровываются как «Самый Сексуальный Мужчина».

Джон Ледженд долго шел к признанию. Мать Джона была швеей, а отец работал на фабрике, однако мать и бабушка настаивали на том, чтобы Ледженд получил хорошее образование — поэтому мальчик остался на домашнем обучении, а музыкой начал заниматься в церковном хоре. При этом за фортепьяно сел в три года.

В интервью People исполнитель признался, что долго не верил в себя. О своей юности он вспоминал: «О да, у меня была неловкая фаза. Я был на два года младше своих одноклассников, когда пошел в старшую школу, всем было около 14-ти, а мне — 12. Когда я поступил в колледж, остальным было по 18, а мне — 16». Ледженд также отметил, что он с довольно раннего возраста пытался применить свой талант, чтобы привлечь внимание противоположного пола.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от John Legend (@johnlegend)

«Примерно в 12 лет я начал пытаться писать песни для девочек, которые мне нравились. В 12 это казалось не слишком эффективным, но я в этом преуспел», — отметил певец. Он добавил: «В итоге я написал «All Of Me».

Теперь у песни около 2 млрд просмотров: несколько лет назад ее признали самым популярным романтическим хитом, который молодожены выбирают для своего первого свадебного танца. Так что для многих имя Джона Ледженда действительно ассоциируется с любовью.

В начале карьеры он пел а-капелла в Университете Пенсильвании и выступал в ночных клубах Нью-Йорка. После многочисленных отказов от самых разных музыкальных лейблов его заметили, а вышедший в 2004 году альбом «Get Lifted» сделал его знаменитостью. Всего через два года Джон Ледженд был удостоен своей первой «Грэмми» за сингл «Ordinary People» из одноименного альбома.

В 2012 году в эфире шоу «Находя ваши корни» на телеканале PBS Ледженд узнал детали своего происхождения. Оказалось, что он на 64% африканец, на 32% — европеец и на 4% — коренной индеец с корнями в Гвинея-Бессау и Сьерра-Леоне.

В 2013 году певец женился на топ-модели Крисси Тейген — пару, которая часто делится подробностями своей личной жизни, называют одной из самых милых в Голливуде. Судя по количеству шуток друг над другом в соцсетях, за шесть лет брака супруги так и не успели друг другу надоесть. Джон очень тепло отзывался о Крисси и в своем последнем разговоре с журналистами:

«Она всегда выглядит потрясающе. Мне часто приходится стоять на публике рядом с ней, и я не хочу подводить ее… Так что я стараюсь одеваться достаточно хорошо, чтобы достойно выглядеть рядом с женой».

Тейген, родившая в этом браке дочь Луну (ей три года) и сына Майлза (один год), прокомментировала новый титул супруга в своем Twitter. Она написала: «Я воплотила свою мечту переспать с самым сексуальным мужчиной в мире по версии People!»

 
 
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В этом году «Самый сексуальный мужчина» по версии People - нестандартный красавец Джон Ледженд
 
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