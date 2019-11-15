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«Почему женщины выходят в окно с детьми?» Пост о послеродовой депрессии, который собрал почти 5000 лайков

16.11.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ирина Рюхова, автор книг по грудному вскармливанию, журналист, написала в своем инстаграме пост, в связи с разыгравшейся в Москве трагедией: 36-летняя женщина выбросилась из окна многоэтажного дома вместе с двумя маленькими детьми. Пост за несколько дней собрал более 3000 лайков. Российские СМИ сообщают, что женщина начала говорить о смерти после рождения второго ребенка. Ирина Рюхова попыталась объяснить, почему социальная изоляция и отсутствие поддержки могут привести к таким последствиям. 


Фото: со страницы Ирины Рюховой в facebook

— Сегодня должен был выйти пост о кальцинатах, но в свете последних событий я решила написать о другом. О послеродовой депрессии теперь заговорили (в том числе и у меня выходили посты, и в моей книге «Еда, сон, любовь» есть главы). Но до сих пор, судя по комментариям новостей, тема изоляции матерей не осознается.

Люди с недоумением спрашивают: «А что такого, почему вдруг женщины выходят в окно с детьми при том, что в семье вроде все нормально?». Кто-то просто припечатывает: «Дура!». Но если говорить глобально, причина таких ситуаций и состояний прежде всего в том, что на женщину-мать сегодня обществом взваливается абсолютно непосильный груз.

В свете антропологии (которой я сейчас очень интересуюсь #антропозаметки) наш человеческий способ выращивания детей называется «кооперативным уходом». Всегда, на протяжении сотен тысяч лет, в воспитании ребенка участвовала вся большая семья (и нередко также друзья семьи: например, крестные — именно про это). Чисто математически: примерно 13 млн калорий требуется, чтобы выкормить ребенка до его независимости! Это нереально для одного человека. Но сегодняшнее общество, настроенное на нуклеарную семью (папа-мама-дети), требует нереального, накладывая на мать чрезмерно тяжелый груз.


Фото: unsplash.com

Ранее девочка-подросток всегда помогала с уходом за младшими детьми в семье, и когда сама становилась матерью, уже имела опыт обращения с младенцем, много раз видела кормление грудью и была полностью готова к нему. XX век глобально разрушил материнские традиции, и только сейчас мы их с трудом, по кирпичику восстанавливаем. Часто первый малыш, которого женщина берет на руки, это ее собственный ребенок. Она боится, как бы его «не сломать», и при этом вынуждена очень быстро усваивать огромные массивы информации, чтобы освоиться с абсолютно новым для нее занятием… Ощущение беспомощности вместе с грузом огромной ответственности, понимание, что она «не справляется». А все ожидают, что она будет всё уметь «инстинктивно», и упрекают, если «инстинкт не включается»!..

При этом никогда в человеческой истории женщина не оставалась запертой с ребенком (а тем более несколькими детьми!) наедине в клетушке городской квартиры. Антрополог Мередит Смолл пишет, что для спокойной, ненапряженной жизни в семье на каждого ребенка до 12 лет должно приходиться трое включенных в уход за ним взрослых. Минимально: мама, папа, бабушка. Или мама, папа, няня. Или мама, бабушка, старший ребенок-подросток (хотя бы так!..) А из страшной новости мы знаем, что мать оставалась с двумя детьми без чьей бы то ни было помощи (муж на работе с раннего утра и до ночи). Груз скольких людей она приняла на себя в одиночку?!

…А еще, когда женщина с ребенком пытается выйти за пределы своей квартиры, ее начинают кнокать. Сколько людей написало в комментариях про Третьяковскую галерею, что мать должна сидеть дома и не отсвечивать?! Ах, конечно же, это удобно обществу. Вот только когда женщина с ребенком «не отсвечивает», годами вытягивая непосильную ношу социальной изоляции, то кончается это уже ясно чем.

 
Теги: Новости
 
 
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Ирина Рюхова, автор книг по грудному вскармливанию, журналист, написала в своем инстаграме пост в связи с разыгравшейся в Москве трагедией: 36-летняя женщина...
 
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